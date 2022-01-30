4 قتلى إثر انفجار هائل في مدينة صناعية إيرانية

لقي 4 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب آخرون بجراح جراء انفجار هائل وقع في مدينة صناعية تابعة لمدينة مشهد، عاصمة محافظة خراسان رضوي، الواقعة شمال شرق إيران.

وقال نائب رئيس دائرة الإطفاء في مدينة مشهد، مهدي رضائي، لوكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي، إن ”انفجارًا وقع في مدينة كلات الصناعية بمدينة مشهد أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل“.

وأضاف أن ”الانفجار وقع، مساء اليوم، في مدينة كلات الصناعية“، مشيرًا إلى أن فرق الإطفاء تكافح لإخماد الحريق.

وتابع المسؤول الإيراني أن رجال الإطفاء المرسلين من مدينة مشهد ما زالوا يحاولون العثور على عمال محبوسين، لافتًا إلى أن ”إزالة الأنقاض جارية، وبعد الانتهاء من إزالة الأنقاض سيتم تحديد عدد الجرحى، وعدد الضحايا“.

ولم يكشف نائب رئيس دائرة الإطفاء في مدينة مشهد، أسباب الانفجار.

ومدينة كلات الصناعية واحدة من أهم المدن الصناعية التي تقع في محافظة خراسان رضوي، التي تضم قرابة 49 مدينة ومنطقة صناعية.

وتضم هذه المدينة الصناعية التي تأسست، العام 1984، 241 وحدة صناعية و 20 وحدة ورشة عمل، بمساحة 70 هكتارًا، ووفرت فرص عمل لـ 6120 شخصًا.

وبحسب آخر إحصاءات رسمية، يبلغ عدد سكان مدينة كلات 37 ألف نسمة، يعيش 12 ألف منهم في مدينتي كلات نادر وزافين، والباقي في 49 قرية في هذه المدينة.

والخميس الماضي، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، باندلاع حريق هائل في مصنع للأسمنت بمحافظة قزوين الواقعة شمال إيران، والذي يعد من أهم المصانع في البلاد.

وقال مدير عام إدارة الأزمات في محافظة قزوين، قدرت الله مهديخاني، لوكالة أنباء ”برنا“ الإيرانية، إن ”حريقًا هائلًا لم تعرف أسبابه اندلع في مصنع للأسمنت بمدينة نظر آباد التابعة لمحافظة قزوين شمال إيران“.

وأضاف مهديخاني أن ”النيران اندلعت في البداية في أحد مستودعات الأسمنت، والأكياس البلاستيكية، في مصنع أبيك للأسمنت“.

وتتصدر الانفجارات والحرائق في الوحدات الإنتاجية والصناعية، والتي عادة ما تكون مصحوبة بسقوط ضحايا، عناوين الأخبار في إيران من وقت لآخر.

ومن بين أسباب هذه الحوادث، تجاهل أصحاب العمل لمبادئ سلامة العمل، وعدم وجود رقابة على كيفية تنفيذ هذه المبادئ من قبل المنظمات المسؤولة.

وفي الأعوام الأخيرة، اندلعت حرائق عديدة، بما في ذلك حرائق في البنية التحتية، والمنشآت العسكرية والنووية في إيران.