اندلاع حريق في مصنع للأسمنت شمال إيران

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء الخميس، باندلاع حريق في مصنع للأسمنت بمحافظة قزوين الواقعة شمال إيران.

وقال مدير عام إدارة الأزمات في محافظة قزوين، قدرت الله مهديخاني، لوكالة أنباء ”برنا“ الإيرانية، إن ”حريقاً هائلاً لم تعرف أسبابه اندلع في مصنع للأسمنت بمدينة نظر آباد التابعة لمحافظة قزوين شمال إيران“.

وأضاف مهديخاني أن ”النيران اندلعت في البداية في أحد مستودعات الأسمنت والأكياس البلاستيكية في مصنع أبيك للأسمنت“، مشيراً إلى إرسال 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث؛ من أجل احتواء الحريق مع مساعدة قوات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر الإيراني.

وأوضح المسؤول الإيراني: ”كما تم إرسال فريق الإنقاذ من مركز الطوارئ الطبي إلى مكان الحريق، لكن لحسن الحظ لم ترد أي أنباء عن وقوع أضرار بشرية حتى الآن“، مبيناً أن ”سبب الحادث قيد التحقيق“.

ويقع مصنع أبيك للأسمنت على بعد 45 كم غرب مدينة كرج عاصمة محافظة البرز شمال إيران المحاذية لمحافظة قزوين، في حين قالت الوكالة الرسمية الإيرانية إن ”رجال الإطفاء من محافظتي البرز وقزوين يكافحون لإخماد النيران في مصنع الأسمنت“.

ومصنع أسمنت أبيك تابع لشركة الضمان الاجتماعي وتأسس عام 1970، على أرض تبلغ مساحتها حوالي 500 ألف متر مربع وأكثر من 29 ألف متر مربع من البنية التحتية.

والهدف من إنشاء هذا المصنع، بحسب موقعه الرسمي، هو ”تلبية احتياجات السوق، وكذلك زيادة الطاقة الإنتاجية للأسمنت في المنطقة والبلد، والتصدير إلى بلدان مختلفة“، مشيراً إلى أنه ”أصبح أكبر وحدة إنتاج أسمنت في البلاد، ومن أكبر مصانع الأسمنت في الشرق الأوسط“.

وينتج هذا المصنع سنوياً مليونين و 800 ألف طن من الأسمنت.

وتتصدر الانفجارات والحرائق في الوحدات الإنتاجية والصناعية، والتي عادة ما تكون مصحوبة بسقوط ضحايا، عناوين الأخبار في إيران من وقت لآخر.

وفي السنوات الأخيرة، اندلعت حرائق عديدة، بما في ذلك حرائق في البنية التحتية والمنشآت العسكرية والنووية في إيران.

وفي 10 يناير/كانون الثاني الجاري، لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران؛ جراء حريق اندلع في مصنع ”شازند“ للبتروكيماويات الذي يقع بمحافظة المركزية وسط إيران.

ويعد مصنع شازند من أهم الصناعات البتروكيماوية في إيران، ويهدف إلى تلبية الاحتياجات المحلية للبلاد، بالإضافة إلى تصدير الخارجي.