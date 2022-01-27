سفارة السعودية في أوغندا تنفي مقتل أحد مواطنيها دهسًا تحت أقدام فيل

نفت سفارة المملكة العربية السعودية في أوغندا، اليوم الخميس، ما أشيع عن مـقتل أحد المواطنين السعوديين دهـسًا تحت أقدام فيل في إحدى المحميات الطبيعية في أوغندا.

وجاء النفي على لسان مدير شؤون السعوديين في سفارة المملكة لدى جمهورية أوغندا خلال تصريحات أدلى بها لصحيفة ”عكاظ“ السعودية.

وكان مسؤول في شؤون الحياة البرية في أوغندا أورد خبر سائح سعودي تعرض للدهس حتى الموت من قِبل فيل أثناء رحلة صيد في حديقة شعبية بأوغندا.

ونقلت صحيفة عكاظ عن ياسر الشليل مدير شؤون السعوديين قوله إن الخبر المتناقل في الصحف والوكالات العالمية غير صحيح، فالضحية من الجنسية المصرية وليس سعوديًا.

وأضاف ”الشليل“ أنه في أوغندا تحديدًا كل من يتحدث العربية يظنون أنه سعودي.

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية في أوغندا حذرت جميع المواطنين من القدوم إلى أوغندا في الوقت الحالي نظرًا للأوضاع الصحية جراء ازدياد عدد الحالات المصابة بكوفيد 19(كورونا).

ونشرت العديد من الصحف العالمية خبر وفاة السعودي، ومنها صحيفة ”الغارديان“ اليومية البريطانية، ووكالة ”فرانس برس“، والتي اعتمدت على معلومات مغلوطة من قبل مسؤول في شؤون الحياة البرية في أوغندا.

وكان الشاب المصري الضحية -وفق بيان مسؤول في شؤون الحياة البرية في أوغندا بشير هنغي- خرج من السيارة وهاجمه فيل وقتله على الفور، والضحية هو المصري أيمن سيد الشحاني.

وقال مسؤولو الحديقة إن الشرطة ستحقق بوفاة ”الشحاني“ أثناء قيامهم بمراجعة البروتوكولات الأمنية ”لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث“.

وبحسب ”هنغي“، وقعت الحادثة، الثلاثاء الفائت، في حديقة ”مورشيسون فولز“ حين ترك السائح الضحية المركبة التي كانت تقله هو والأصدقاء الذي كان برفقتهم، موضحًا أنّ ”الفيل هجم عليه وقتله على الفور“.

ووقعت هجمات أخرى سابقًا من قبل حيوانات برية في الدولة الواقعة شرق أفريقيا، ففي العام 2018، قتل نمر طفلًا يبلغ من العمر 3 سنوات هو ابن أحد حراس حديقة أخرى غرب البلاد.