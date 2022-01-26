فيل يقتل سائحًا سعوديًا خلال رحلة "سافاري" في أوغندا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

لقي سائح سعودي مصرعه، بعدما دهسه فيل خلال رحلة ”سافاري“ في حديقة عامة في أوغندا، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم هيئة الحياة البرية بشير هنغي.

وبحسب ”هنغي“، وقعت الحادثة، الثلاثاء، في حديقة ”مورشيسون فولز“ حين ترك السائح السعودي أيمن سيّد الشاهاني، المركبة التي كانت تقله هو والأصدقاء الذي كان برفقتهم، موضحًا أنّ ”الفيل هجم عليه وقتله على الفور“.

وقال القيّمون على الحديقة العامة إن الشرطة فتحت تحقيقًا بمقتل ”الشاهاني“، وستراجع بروتوكولات السلامة بغية ”منع تكرار مثل هذه الحوادث“.

ووقعت هجمات أخرى سابقًا من قبل حيوانات برية في الدولة الواقعة شرق أفريقيا، ففي العام 2018، قتل نمر طفلًا يبلغ من العمر 3 سنوات هو ابن أحد حراس حديقة أخرى غرب البلاد.