مصرع عاملة واختناق 3 أطفال ووالدتهم بحريق منزل في الكويت

لقيت عاملة منزل مصرعها وأصيب ثلاثة أطفال ووالدتهم بحالات اختناق، اليوم الأربعاء، إثر حريق اندلع بأحد المنازل في الكويت.

وقالت قوة الإطفاء العام في بيان عبر حسابها في موقع ”تويتر“ إن الحريق وقع فجر اليوم الأربعاء وأسفر عن وفاة العاملة المنزلية واختناق 3 أطفال ووالدتهم.

وأوضح البيان أن بلاغا ورد باحتجاز امرأة وأطفالها الثلاثة وعاملة في منزلهم بسبب الحريق.

وأشار البيان إلى أن الحريق اندلع في الدور الأرضي، بينما ألقت العاملة بنفسها من الدور الثاني قبل وصول فرق الإطفاء؛ ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة وتم نقلها للمستشفى إلا أنها توفّت لاحقا، فيما تلقى المصابون العلاج اللازم من قِبل الكوادر الطبية.

كما أسفر الحادث عن إصابة أحد ضباط الإطفاء بحروق في يده.

وأكدت قوة الإطفاء أنها فتحت تحقيقًا في الواقعة للوقوف على ملابساتها.

ويسجل البلد الخليجي بين الحين والآخر حرائق في مناطق مختلفة، بعضها تقتصر أضراره على الماديات، وبعضها الآخر حصد أرواحا بشرية، وكان أكثرها مأساة حريق منزل المواطن سلطان نهار العتيبي في آذار/ مارس 2020، والذي تسبب بوفاة ثمانية من أبنائه، تراوحت أعمارهم بين 14 عاما و 8 أشهر.

وأدى حريق منزل اندلع في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، إلى مصرع امرأة مسنة وابنتها وحفيدتها.

وكشفت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في بيانها آنذاك عن تفاصيل الحادثة، أن الضحايا الثلاثة هم من فئة ”البدون“ أو ”غير محددي الجنسية“، فيما أصيبت طفلة رابعة كانت موجودة في المنزل.

وأوضح البيان أن ثلاثة من المحتجزين كانوا في حالة فقدان للوعي، وهم السيدة المسنة وهي في العقد السابع من العمر، والسيدة الأخرى وهي في العقد الرابع من العمر وطفلة، ليتبين بعد الكشف عليهم أنهم قد فارقوا الحياة، فيما أصيبت الطفلة الرابعة في الحريق دون الكشف عن حجم إصابتها.

وهز حريق منزل المواطن سلطان نهار العتيبي في مطلع عام 2020، المجتمع الكويتي، ، بعد أن راح ضحية هذا الحريق ثمانية من أبناء صاحب المنزل.

وتراوحت أعمار الأطفال الضحايا من بين 14 عاما و 8 أشهر، في حين نجا أربعة آخرون من مصير أشقائهم.

وإثر التهام الحريق منزل العتيبي بالكامل، أعلن الديوان الأميري تكفله ببنائه، وتم إنجاز المنزل في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020.