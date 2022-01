39 مفقودا إثر انقلاب مركب قبالة فلوريدا

بدأ خفر السواحل الأمريكي البحث عن 39 شخصًا فُقد أثرهم عندما انقلب قارب قبالة سواحل فلوريدا، فيما قال إنه يشتبه بأنه ”عملية لتهريب البشر“.

وقال بيان، الثلاثاء، إن خفر السواحل في ميامي تلقى تقريرًا عن رجل ”متشبث بمركب مقلوب على بعد 45 ميلًا تقريبًا شرق خليج فورت بيرس“. وقال الناجي إن القارب غادر جزر الباهاماس، ليل السبت، لكنه واجه أحوالًا جوية سيئة وانقلب، ولم يكن أحد على متنه يرتدي سترة نجاة.

#UPDATE @USCG crews are still searching. The good Sam notified #USCG Sector #Miami watchstanders, Tuesday, at approx. 8 a.m. after rescuing a man on a capsized vessel. Multiple cutters & aircraft are searching from #Bimini, #Bahamas to #FortPierce Inlet.

More updates follow. pic.twitter.com/kCVQ4LCaTe

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) January 25, 2022