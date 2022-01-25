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39 مفقودا إثر انقلاب مركب قبالة فلوريدا
تاريخ النشر: 25 يناير 2022 21:53 GMT
تاريخ التحديث: 25 يناير 2022 22:05 GMT

39 مفقودا إثر انقلاب مركب قبالة فلوريدا

بدأ خفر السواحل الأمريكي البحث عن 39 شخصًا فُقد أثرهم عندما انقلب قارب قبالة سواحل فلوريدا، فيما قال إنه يشتبه بأنه "عملية لتهريب البشر". وقال بيان، الثلاثاء،

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المصدر: ا ف ب

بدأ خفر السواحل الأمريكي البحث عن 39 شخصًا فُقد أثرهم عندما انقلب قارب قبالة سواحل فلوريدا، فيما قال إنه يشتبه بأنه ”عملية لتهريب البشر“.

وقال بيان، الثلاثاء، إن خفر السواحل في ميامي تلقى تقريرًا عن رجل ”متشبث بمركب مقلوب على بعد 45 ميلًا تقريبًا شرق خليج فورت بيرس“. وقال الناجي إن القارب غادر جزر الباهاماس، ليل السبت، لكنه واجه أحوالًا جوية سيئة وانقلب، ولم يكن أحد على متنه يرتدي سترة نجاة.

وكانت قوارب وطائرات خفر السواحل تفتش طوال الصباح ، وحتى الساعة الـ 4 من مساء الثلاثاء ، لم يتم العثور على ناجين آخرين.

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