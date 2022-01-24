الداخلية التونسية: منفذ عملية الطعن داخل مترو يعاني مشكلات نفسية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

كشفت وزارة الداخلية التونسية، يوم الإثنين، تفاصيل بشأن واقعة طعن ثلاثة أشخاص بسكين في مترو وسط العاصمة، مشيرة إلى أن المهاجم يعاني مشكلات نفسية.

ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن مسؤولة في الوزارة إن ”المهاجم الذي كان يقيم في إيطاليا وعاد إلى تونس منذ 2020 يعاني من مشكلات نفسية بحسب عائلته“.

وأكدت المسؤولة أن ”أيّا من الجرحى لم يصب بجروح خطرة“، مضيفة أن تحقيقات جارية ”لتحديد ظروف وطابع هذا العمل“ الذي وقع الأحد.

وقالت نقابة للشرطة على صفحتها على فيسبوك الأحد إنه ”على إثر تواجد زملائنا التابعين لمصلحة تأمين وسائل النقل العمومي بإدارة شرطة النجدة بصدد تأمين محطة باب عليوة وأثناء توقف المترو لاحظ زملاؤنا حركة غير عادية وتدافعا عنيفا بين الركاب قصد الخروج هربا من شيء ما“.

وأضافت ”على الفور انتشر زملاؤنا داخل العربات ليكتشفوا أن أحدهم بصدد طعن الركاب بواسطة سكين وقد تمكن من طعن 3 ركاب“.

وتابعت ”سيطر رجال الشرطة على المهاجم الذي لم تكشف هويته بعدما حاول طعنهم أيضا“.

وتشهد تونس أزمة اجتماعية- اقتصادية تفاقمت من جراء انتشار وباء كوفيد-19 ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة من 15% إلى 18% مع نسبة تتجاوز 40% لدى الشباب.

ومنذ الـ25 من تموز/ يوليو الماضي، غرقت البلاد في أزمة سياسية حين قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق وتولي السلطات في البلاد.

ولاحقا عيّن حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن كما علّق العمل بفصول من دستور 2014.

وحدد سعيّد روزنامة سياسية للعام 2022 تبدأ بـ“استشارة شعبية“ مطلع العام وتنتهي باستفتاء شعبي مرتقب في الـ25 من تموز/ يوليو يتم بمقتضاه إجراء تعديلات دستورية، على أن تُجرى انتخابات نيابية في كانون الأول/ديسمبر 2022 ويبقى البرلمان الحالي مجمّدا إلى ذلك التاريخ.

لكن خطوات الرئيس واجهتها معارضة شديدة سواء من أحزاب سياسية يتقدمها حزب النهضة وأيضا شخصيات سياسية بارزة وحقوقيون.

كما أن الكثير من التونسيين قلقون من ارتفاع التضخم (أكثر من 6% على سنة) وبعد تراجع قدرتهم الشرائية خلال السنوات العشر الماضية وارتفاع معدل الفقر.