ما حقيقة سكن عائلة سعودية في بناء قيد الإنشاء بالرياض؟

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، حقيقة اتخاذ عائلة مكونة من 13 فردًا، من بناء قيد الإنشاء في العاصمة الرياض سكنًا لها، بحسب ما جاء في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان، تداولته وسائل إعلام محلية، إن فريقًا متخصصًا من وحدة الحماية الاجتماعية في العاصمة باشر الحالة، بعد رصد مقطع الفيديو.

وأضافت: ”تبين أن الأسرة تملك منزلًا في منطقة أخرى، وأن هناك بلاغات سابقة على الأسرة بشأن امتهانهم للتسول، فضلاً عن استفادتها من الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ومعاش التقاعد“.



وأوضح بيان الوزارة أن ”بعض أبناء الأسرة موظفون وما زالوا على رأس العمل، وقد سبق أن قدمت لهم الوزارة كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الملائمة لظروفهم“.

وأكدت الوزارة في بيانها مباشرتها العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق رب الأسرة، لاستغلاله الأطفال في عملية التسول وحرمانهم من الرعاية اللازمة.

وذكرت أنه ”سيتم تقديم كافة جوانب الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي للمعالين“، داعية إلى الإبلاغ عن الحالات التي تمتهن التسول عبر القنوات الرسمية التزاماً بالقوانين.

وجاء بيان الوزارة على خلفية مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص يوم الجمعة الماضي، من أحد شوارع الرياض بالقرب من البناء الذي تقطن فيه العائلة.



وأظهر المقطع العائلة وبينهم أطفال وهي تقطن في بناء قيد الإنشاء يفتقد الأثاث والنظافة وأبسط مقومات الحياة في ظل الأجواء الباردة.

وقال موثق المقطع، الذي ذكر عنوان البناء بالتفصيل، إن ”عائلة سعودية من 13 شخصًا تقطن في هذا البناء وأنه جاء إليهم ليتأكد من حقيقة أمرهم“، كما عرض موثق المقطع الذي لم يظهر وجهه إرسال بيانات الموقع لمن يستطيع تقديم أي مساعدة لهذه الأسرة.

وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أقرت الحكومة السعودية نظامًا جديدًا لمكافحة التسول، نصَ على ”معاقبة كل من امتهن التسول أو حرَّض غيره أو اتفق معه أو ساعده على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد عن 6 أشهر، أو بغرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال“.

كما يعاقب النظام ”كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرَّض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على أي من ذلك، ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بهما معًا“.