أمريكا.. "القتل الرحيم" لقرود هربت أثناء نقلها لمختبر

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

عثر على 3 قرود هربت إثر تحطم الشاحنة التي كانت تنقلها إلى مختبر في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بعد تعرضها لحادث مروري، و“قتلت قتلا رحيما“، وفق ما أوردته، وكالة ”فرانس برس“ اليوم الأحد.

واصطدمت المركبة التي كانت تقل 100 من هذه الرئيسيات بشاحنة تفريغ قرب منطقة ”دانفيل“ بولاية بنسلفانيا، يوم الجمعة الماضي، في طريقها إلى مختبر في فلوريدا.

وقالت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ إن ”4 قرود فرت من مكان الحادث إلى الجوار“.

ومساء أمس السبت، أوضحت الشرطة أنه ”تم العثور على كل القردة“.

ونشرت وكالة ”أسوشيتد برس“، تفاصيل وصور الحادث الذي نتج عنه هروب القرده.

وأفاد الموقع الإخباري المحلي ”دبليو ان اي بي“ نقلا عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن ”الحيوانات الهاربة قتلت قتلا رحيما“.

وقالت ”سي دي سي“ للموقع أن القردة ”هبطت“، يوم الجمعة، في نيويورك آتية من موريشيوس.

وكان يعتقد في السابق أن 4 قرود فقدت بعد الحادث.

وأشار الموقع إلى أن ”مروحية تابعة للشرطة مزودة بكاميرات حرارية استخدمت لتعقب القردة، بينما استخدم العناصر على الأرض مصابيح يدوية قوية“.

ونشرت شرطة ولاية بنسلفانيا صورة تظهر قردا على شجرة قبالة الطريق 54 خلال الليل البارد.

ويصل سعر القرد الواحد من هذه الرئيسيات المعروفة باسم قرود المكاك الطويلة الذيل، إلى 10 آلاف دولار.

وقد تمت الاستعانة بها لإجراء أبحاث على لقاح فيروس ”كورونا“ المستجد، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

ويمكنها العيش في نطاق الأسرة حتى سن 30 عامًا.