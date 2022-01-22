رغم حلول الشتاء.. حريق غابات هائل في كاليفورنيا

قال مسؤولون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ومسؤولون محليون، اليوم السبت، إن حريقا على مساحة 1500 فدان بالقرب من منطقة بيج سور الساحلية بالولاية، تسبب في عمليات إجلاء وإغلاق جزء من طريق سريع رئيس.

وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، أن فرق الإطفاء نجحت في احتواء 5% من الحريق، الذي يعرف باسم حريق ”كولورادو“، والمُشتعل منذ يوم أمس الجمعة.

ويعيش نحو 430 ألف شخص في المنطقة، التي يشتعل فيها الحريق في مقاطعة مونتيري، ولم يتضح حتى الآن عدد السكان الذين سيتم إجلاؤهم.

وقال مسؤولون في المقاطعة، إن الصليب الأحمر الأمريكي فتح ملجأ في مدرسة بالمنطقة، في وقت متأخر يوم أمس الجمعة، بحسب ”رويترز“.

ومنذُ وقت طويل يوجد موسم لحرائق الغابات في كاليفورنيا، لكنه صار أطول مدى وأشد إيلاما في السنوات الماضية مع تفاقم آثار تغير المناخ.

وفي التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اعتقل رجل وابنه بتهمة إشعال حريق الغابات الذي أتى على أكثر من 200 ألف فدان في شمال كاليفورنيا، الصيف الماضي، حسب ما أعلن مسؤولون محليون في حينها.

ووجهت لكل من ديفيد سميث البالغ من العمر 66 عامًا، وابنه ترافيس، الذي يبلغ من العمر 32 عامًا، تهمة إضرام النار التي أدت إلى الحريق قرب بحيرة تاهو، في الـ14 من شهر آب/أغسطس الماضي، في منطقة غابات يقصدها السياح، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وبذلت فرق الإطفاء جهودا استمرت 67 يوما للسيطرة على الحريق، وخلال تلك الفترة أصيب 5 أشخاص بجروح، فيما دُمر ألف مبنى سكني أو تجاري، وفق سلطة الإطفاء في كاليفورنيا.

ووجهت للرجلين تهمة إضرام النار عمدا وتم توقيفهما، حسب ما أكد بيان لمكتب مدعي مقاطعة إلدورادو.

وإثر الحريق، الذي أطلق عليه ”حريق كالدور“، أُجلي عشرات الأشخاص من المنطقة الواقعة على الحدود مع نيفادا، والقريبة من أكبر بحيرة في جبال أمريكا الشمالية.

وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت وكالة المتنزهات الوطنية الأمريكية، إن أطقم مكافحة الحرائق في كاليفورنيا التجأت إلى تغليف جذوع بعض أشجار السيكويا العملاقة بأغطية مقاومة للنيران؛ ضمن محاولاتها المستميتة لإنقاذ الأشجار الشاهقة الارتفاع، بما فيها الشجرة التي تحمل اسم ”الجنرال شيرمان“ وهي أكبر شجرة في العالم، بحسب ”رويترز“.