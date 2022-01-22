انفجار يسوي قرية بالأرض في غانا (فيديو)

قالت الشرطة يوم الجمعة إن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم كما أصيب عشرات عندما انفجرت شاحنة كانت تنقل متفجرات إلى منجم ذهب في غرب غانا مما أدى إلى تسوية قرية بالأرض.

وقال مراسل لرويترز في مكان الحادث إن الانفجار أطاح بأبواب وأسقف مبان في قرية أبيت الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي العاصمة أكرا.

وقالت الشرطة إن نحو 180 شخصا أصيبوا في الانفجار.

وظهر في مقطع مصور سجله على ما يبدو أحد المارة في قرية أبيت الناس وهم يسيرون صوب حريق على جانب الطريق عندما وقع انفجار قوي.

ولم يُعرف على الفور سبب الحادث. وقالت الشرطة إن دراجة نارية اصطدمت بالشاحنة ثم اشتعل حريق، وأشار بيان حكومي إلى أن محول كهرباء على جانب الطريق ربما كان له دور في ذلك.

This is a clear view of how the explosion happened 💥😭 why were my people ( Bogoso ) going close to the fire in the first place 💔🕊

My prayers and thoughts are with you.#Bogosoexplosion #Ghana pic.twitter.com/sG2L8kAwc9 — YasirBoss (@YasirBoss99) January 21, 2022

وتملك الشاحنة شركة إسبانية اسمها ماكسام وكانت تنقل متفجرات إلى منجم تشيرانو للذهب الذي تديره شركة كينروس التي مقرها تورونتو بكندا.

وقالت وزارة الأراضي والموارد الطبيعية في بيان إنه سيتم وقف شركة ماكسام عن تصنيع أو نقل أو توريد متفجرات لعمليات التعدين إلى أن تظهر نتائج التحقيقات في الحادث.

كما أمرت الوزارة بوقف كبير مفتشي المناجم في غانا، المسؤول عن الإشراف على استخدام المتفجرات في القطاع، عن العمل.

قام عمال الإنقاذ بتمشيط الموقع بينما حفرت الحفارات في أكوام التراب والحطام الأكبر.

قال دانيال أدو جيامفي ، طالب من كلية تعدين قريبة جاء للتطوع مع فريق الاستجابة: ”لقد رأينا أضرارًا في الأرواح والممتلكات هنا لا يمكن وصفها“.

”بالأمس … كان بإمكانك رؤية بقايا بشرية في كل مكان“.

Town of Bogoso in Ghana largely destroyed by massive explosion caused by collision between truck carrying explosives to a nearby mine and a motorcycle pic.twitter.com/Ib0ze1XMgV — TRT World Now (@TRTWorldNow) January 21, 2022

وقال كويسي أوفوري ، مدير الشؤون العامة بشرطة غانا ، للصحفيين في وقت سابق يوم الجمعة ، إن نقل المتفجرات تم اتباع الإجراءات الصحيحة ، وإن الشاحنة كانت بحراسة من الشرطة.

وقال إن الشرطة تتعامل مع الموقع على أنه مسرح جريمة أثناء التحقيق ، دون الخوض في التفاصيل.

وقال المتحدث باسم الشرطة أوفوري إن هناك فترة توقف بين الاصطدام والانفجار ، مما أتاح للسائق الوقت ليخبر الأهالي أنهم في خطر.

كان المعلمون في مدرسة قريبة من أوائل المطلعين وقاموا بإجلاء الأطفال.

قال أوفوري: ”(السائق) أعلن أيضًا لمعظم الأهالي بالخروج“.

وقال أوفوري إن الحكومة قالت في وقت سابق يوم الجمعة إن عدد القتلى بلغ 17 ، وأحصوا خطأ أربعة أشخاص على قيد الحياة لكنهم في حالة حرجة.