سيارة تقتحم تغطية مباشرة وتدهس المراسلة (فيديو)

تعرضت مراسلة صحافية تعمل في قناة إخبارية تابعة لشبكة إن بي سي، الأربعاء، لحادث دهس أثناء تغطية على الهواء مباشرة.

ويبدو أن المقولة الشهيرة بأن ”الصحافة هي مهنة البحث عن المتاعب“ هي عبارة أخذتها المراسلة توري يورغي، على محمل الجد، عندما صدمتها سيارة أثناء تقديمها تقريرا على الهواء مباشرة في منطقة دنبار بولاية فيرجينيا الغربية، وسقطت ومن ثم عادت لتقف على قدميها على الفور لإنهاء تقريرها.

وقع الحادث مساء الأربعاء بينما كانت يورغي تبلغ عن مكان حدوث انقطاع للمياه الرئيسية في دنبار وتجمد المياه على الشارع.

في المقطع، كانت تواجه الكاميرا ووقتها اقتحمت سيارة المشهد وصدمت المراسلة من الخلف، بحسب ما أوردته ”ان بي سي نيوز“.

وبعد سقوطها قالت يورغي: ”يا إلهي. لقد صدمتني للتو سيارة، لكنني بخير! “ وتسبب الاصطدام بسقوط كاميرا التصوير أيضا على الأرض.

قالت يورغي ضاحكة بعد ذلك: ”أنت تعرف أن هذا البث التلفزيوني المباشر من أجلك! كل شيء جيد! لقد صدمتني سيارة في الكليّة أيضًا، تمامًا مثل هذا. أنا سعيد للغاية لأنني بخير“

ورغم ما حدث عادت يورغي لإصلاح الكاميرا والأضواء وعادت برشاقة لإنهاء تقريرها.

وفي المقطع، سُمع صوت السائقة التي صدمتها وهي تعتذر، ورد يورغي، ”سيدتي، أنت لطيفة للغاية، أنا بخير.“

أخبرت يورغي مضيفها المشارك في الاستوديو ، تيم إير: ”تلك المرأة كانت لطيفة للغاية، على الرغم من أنها لم تقصد ذلك. لقد كان حادثًا، وأنا أعلم أنه كان كذلك.“

انتقلت بسلاسة إلى تقريرها قائلة: ”مرة أخرى، تيم، سنعود إلى التقرير. نحن في روكسالانا هيلز درايف في دنبار. هذا هو المكان الذي توجد فيه نقطة انقطاع المياه.“

قالت يورغي، البالغة من العمر 25 عامًا، وهي من ولاية بنسلفانيا، يوم الخميس إنها تشعر بحالة جيدة باستثناء ألم بسيط في ظهرها وساقها اليمنى.

وأضافت: ”تم فحصي، ولم تكن هناك عظام مكسورة. قالوا إنني سأتألم قليلاً“.

ويبدو أن الحادث كان بسبب المياه المتجمدة بسبب خط المياه المكسور في منطقة دنبار، وسط انخفاض حاد بدرجات الحرارة.

وكما كان هذا الخط ”المشؤوم“ سببا في عمل التغطية المباشرة، كان أيضا سببا في انزلاق السيارة التي اقتحمت التصوير لتدهس المراسلة توري يورغي.