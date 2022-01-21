العثور على حطام طائرة عسكرية أمريكية سقطت قبل 77 عاماً في الهند

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

عُثر على حطام طائرة عسكرية أمريكية تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية في منطقة جبال الهيمالايا الهندية النائية وذلك بعد 77 عاماً على تحطمها.

وتم العثور على حطام الطائرة العسكرية بعد تنفيذ عمليات بحث شاقة أودت بحياة ثلاثة مرشدين، بحسب ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.

وكانت طائرة C- 46 تقل 13 شخصاً من كونمينغ في جنوب الصين عندما اختفت في ظل طقس عاصف فوق جبل في ولاية أروناتشال براديش في الأسبوع الأول من العام 1945.

وقال كلايتون كولس، وهو مغامر أمريكي قاد المهمة بطلب من ابن أحد ضحايا الرحلة المنكوبة: ”لم نسمع أي شيء عن هذه الطائرة بعد الحادثة، لقد اختفت ببساطة“.

واستغرقت المهمة عدة أشهر، وقام بها كولس وفريق من المرشدين من جماعة ”ليسو“ العرقية المحلية، إذ جالوا في أعماق الأنهار ونصبوا خيماً على ارتفاعات عالية في ظل درجات حرارة منخفضة جداً.

وتوفي ثلاثة مرشدين بسبب انخفاض حرارة أجسامهم في المرحلة الأولى من المهمة أثناء التخييم بالتزامن مع عاصفة ثلجية هبت في شهر أيلول/سبتمبر.

وعثر الفريق أخيراً على الطائرة على قمة جبل مغطى بالثلوج الشهر الماضي، حيث تمكنوا من التعرف على الحطام من خلال رقم ذيل الطائرة، فيما لم يُعثر على بقايا بشرية بين الحطام.

وكُلّف كولس بالعملية من بيل شيرير، وهو ابن ضابط كان على متن الطائرة عندما تحطمت.

وقال شيرير لوكالة ”فرانس برس“ عبر رسالة إلكترونية من نيويورك: ”كل ما يمكنني قوله هو إنني أشعر بسعادة كبيرة لمجرّد معرفة مكان الطائرة. إنه أمر محزن ومفرح في آن“.

وتابع: ”كبرت من دون أب. وكل ما يمكنني التفكير فيه هو والدتي المسكينة التي تلقّت خبراً حول فقدان زوجها ووجدت نفسها وحيدة مع طفل يبلغ من العمر 13 شهراً“.

وفُقدت مئات الطائرات العسكرية الأمريكية حول ميادين العمليات في الهند والصين وبورما خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي حين أوقعت نيران القوات اليابانية طائرات خلال الحرب العالمية الثانية، عبّر كولس عن اعتقاده بأنّ غالبية الطائرات سقطت بسبب الجليد والرياح الناتجة عن قوة الأعاصير وغير ذلك من الظروف الجوية القاسية.