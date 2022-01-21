في منتصف الرحلة.. طائرة أمريكية تعود أدراجها بسبب الكمامة

أعلنت شركة ”أميريكان إيرلاينز“، أن طائرة تابعة لها كانت متجهة من ميامي إلى لندن، عادت أدراجها في منتصف الرحلة، الخميس، بسبب رفض أحد ركابها وضع كمامة واقية من فيروس كورونا.

وقالت شركة الطيران إن ”رحلة أميريكان إيرلاينز رقم 38 من ميامي إلى لندن عادت إلى مطار ميامي الدولي بسبب رفض راكب الامتثال للشرط الفدرالي بوضع كمامة“.

وكانت الشرطة في الانتظار عندما هبطت الطائرة من نوع ”بوينغ 777″، التي كانت تقل 129 راكبا وطاقما مكونا من 14 شخصا في ميامي.

وقال مسؤول بالشرطة لشبكة ”سي إن إن“، إن الشرطة واكبت الراكب المذكور لدى خروجه من الطائرة من دون وقوع حوادث.

وأشارت ”أميريكان إيرلاينز“، إلى أنه في انتظار إجراء مزيد من التحقيقات، حيث تم وضع الراكب على قائمة الشركة للأشخاص الممنوعين من السفر.

وقالت إدارة الطيران الفدرالية في كانون الثاني/يناير 2021 إنها ستلتزم بسياسة عدم التسامح تجاه الأشخاص الذين يرفضون القواعد الفدرالية التي تفرض وضع الكمامة خلال الرحلات الداخلية الأمريكية.

يأتي ذلك في ظل إبلاغ أفراد طواقم الطائرات عن عدد متزايد من حوادث الإساءة اللفظية والجسدية من مسافرين يرفضون وضع الكمامة.

وتوصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها باستعمال الكمامات المصنوعة من الأنسجة لعموم الأشخاص.

وينبغي للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح كاملاً أن يستمروا في ارتداء كمامات الوجه في الأماكن العامة المغلقة والأماكن المفتوحة التي يزيد فيها احتمال انتقال عدوى فيروس كوفيد 19، كما هو الحال في الفعاليات المزدحمة أو التجمعات الكبيرة. كما توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها باستعمال مزودي الرعاية الصحية لكمامات N95.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بارتداء الكمامات الطبية من قِبل العاملين في مجال الرعاية الصحية وكذلك أي شخص ثبتت أو يشتبه في إصابته بمرض كوفيد 19 أو يقدم الرعاية لشخص ثبتت أو يشتبه في إصابته بمرض كوفيد 19.

ويمكن زيادة فعالية الكمامات القماشية والطبية عن طريق التأكد من إحكام ربطها حول محيط الوجه لمنع تسرب الهواء عبر حوافها.

وينبغي أن تكون الكمامات ملتصقة على الأنف والفم والذقن دون أي فجوات. يُفترض أن تشعر بهواء ساخن قادم خلال مقدمة الكمامة عند الزفير. ولكن يجب ألا تشعر بخروج هواء من تحت حواف الكمامة.