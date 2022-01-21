تسبب بتدمير مئات المباني.. 76 قتيلا وجريحا إثر انفجار مروع في غانا

لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 59 آخرون، يوم الخميس، في انفجار دمر جزءا من مدينة في غرب غانا، ونجم عن حادث تعرضت له شاحنة تحمل مواد متفجرة، وفق ما أعلنت الحكومة ليلا.

وقال وزير الإعلام كوجو أوبونغ نكروما في بيان ليل الخميس الجمعة، إنه ”عند الساعة 17:00 (16:00 بتوقيت غرينتش) تم للأسف تأكيد مقتل ما مجموعه 17 شخصا وإنقاذ 59 جريحا“ آخرين، بحسب ما نقلت وكالة ”فرانس برس“.

من جانبها، أوردت وكالة ”رويترز“، تفاصيل بشأن الحادث المروع، قائلة إن الشاحنة التي كانت متجهة إلى منجم للذهب، اصطدمت بدراجة نارية في المنطقة الغربية الريفية في غانا، وأدى الانفجار إلى هدم مئات المباني.

وتظهر مقاطع فيديو لم يتم التحقق من صحتها وبثتها وسائل إعلام محلية، منطقة كبيرة مدمرة بفعل الانفجار حيث تحولت المباني إلى أكوام من الخشب والحطام.

Just In: VIEWER DISCRETION ADVISED- Scores of people feared dead after a huge explosion in BOGOSO. Ghana Police Reports. pic.twitter.com/KB3LY1x4nG — Y107.9FM Ghana (@Y1079FM) January 20, 2022

وشوهدت جثتان على الأرض مغطاتان بالغبار في أحد المقاطع. وتُظهر صورة نشرها عضو في المجلس المحلي حفرة عميقة في مركز الانفجار.

وقال سيجي ساجي أميدونو نائب المدير العام للمنظمة الوطنية لإدارة الكوارث، إن الانفجار أدى لتدمير 500 مبنى. وقال مسؤول طوارئ لوسائل الإعلام المحلية إنه رأى عشر جثث.

وقالت الشرطة في بيان: ”ننصح السكان بمغادرة المنطقة إلى البلدات القريبة من أجل سلامتهم.. طُلب من البلدات القريبة فتح الأماكن العامة مثل الفصول الدراسية والكنائس لاستقبال الناجين“.

والشاحنة التي تنقل متفجرات، مملوكة لشركة تسمى ”ماكسام“ كانت في طريقها إلى منجم ”تشيرانو“ للذهب الذي تشغله شركة ”كينروس“، ومقرها تورونتو.

وأكد متحدث باسم كينروس وقوع الحادث، مشيرا إلى أنه وقع على بعد 140 كيلومترا من المنجم.

وكتب رئيس غانا نانا أكوفو ادو على تويتر: ”إنه حادث مأساوي حقا، وأعبر بالنيابة عن الحكومة عن خالص التعازي لأسر القتلى“.