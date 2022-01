تسبب بتدمير مئات المباني.. 76 قتيلا وجريحا إثر انفجار مروع في غانا

لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 59 آخرون، يوم الخميس، في انفجار دمر جزءا من مدينة في غرب غانا، ونجم عن حادث تعرضت له شاحنة تحمل مواد متفجرة، وفق ما أعلنت الحكومة ليلا.

وقال وزير الإعلام كوجو أوبونغ نكروما في بيان ليل الخميس الجمعة، إنه ”عند الساعة 17:00 (16:00 بتوقيت غرينتش) تم للأسف تأكيد مقتل ما مجموعه 17 شخصا وإنقاذ 59 جريحا“ آخرين، بحسب ما نقلت وكالة ”فرانس برس“.

من جانبها، أوردت وكالة ”رويترز“، تفاصيل بشأن الحادث المروع، قائلة إن الشاحنة التي كانت متجهة إلى منجم للذهب، اصطدمت بدراجة نارية في المنطقة الغربية الريفية في غانا، وأدى الانفجار إلى هدم مئات المباني.

وتظهر مقاطع فيديو لم يتم التحقق من صحتها وبثتها وسائل إعلام محلية، منطقة كبيرة مدمرة بفعل الانفجار حيث تحولت المباني إلى أكوام من الخشب والحطام.

Just In:

VIEWER DISCRETION ADVISED-

Scores of people feared dead after a huge explosion in BOGOSO. Ghana Police Reports. pic.twitter.com/KB3LY1x4nG

— Y107.9FM Ghana (@Y1079FM) January 20, 2022