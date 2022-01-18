حريق في أكبر نادٍ للفروسية في طهران (فيديو)

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، في وقت متأخر من مساء الثلاثا، إن حريقاً كبيراً نشب في أكبر نادٍ للفروسية بالقرب من بحيرة جيتكر الواقعة شمال غرب العاصمة طهران.

وذكرت وكالة أنباء ”ركنا“ الإيرانية، إن ”حريقاً نشب في نادي بام للفروسية، وهو أحد أكبر نوادي الفروسية وأكثرها تجهيزًا في طهران، بالقرب من بحيرة وحديقة جيتكر شمال غرب طهران“.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن ”هناك سيارات مستوردة باهظة الثمن في هذا النادي، مضيفة إنه ”لم ترد حتى الآن أية معلومات رسمية عن أضرار هذا الحادث، لكن وفقًا للمعلومات الأخيرة، فقد تم إنقاذ الخيول من هذا الحادث“.

وفي الخميس الماضي، وقع إنفجار وأعقبه حريق كبير في مجمع اشتهار الصناعي في محافظة البرز غرب طهران، أسفر عن إصابة 6 من العمال بجروح.

ومدينة اشتهارد الصناعية الواقعة في محافظة البرز بمساحة 1363 هكتار هي واحدة من أكبر المدن الصناعية في إيران، وتضم هذه المدينة الصناعية 3000 وحدة صناعية.

وتتصدر الانفجارات والحرائق في الوحدات الإنتاجية والصناعية، والتي عادة ما تكون مصحوبة بسقوط ضحايا ، عناوين الأخبار في إيران من وقت لآخر.

ومن بين أسباب هذه الحوادث تجاهل أصحاب العمل لمبادئ سلامة العمل وعدم وجود رقابة على كيفية تنفيذ هذه المبادئ من قبل المنظمات المسؤولة.

وفي السنوات الأخيرة، اندلعت حرائق عديدة، بما في ذلك حرائق في البنية التحتية والمنشآت العسكرية والنووية في إيران.

وفي 10 من يناير/كانون الثاني الجاري، لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران جراء حريق اندلع بمصنع ”شازند“ للبتروكيماويات الذي يقع بمحافظة المركزية وسط إيران.

وقال حميد غياثي، مدير عام إدارة الأزمات في المحافظة المركزية، لوكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، ”إن الحريق اندلع بعد تسرب في إحدى المخازن مصنع شازند للبتروكيماويات“، مشيراً إلى أن ”الحريق تسبب بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين من العمال“.

ويقع مصنع شازند للبتروكيماويات بالقرب من مدينة آراك عاصمة محافظة المركزية وسط إيران، وتأسس عام 1984، على أرض تبلغ مساحتها 523 هكتارًا، ويتكون هذا المصنع من 17 وحدة إنتاج.

ويعد مصنع شازند من أهم الصناعات البتروكيماوية في إيران، ويهدف إلى تلبية الاحتياجات المحلية للبلاد بالإضافة إلى تصدير الخارجي.