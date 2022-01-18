تسونامي تونغا يقتل امرأة بريطانية حاولت إنقاذ كلابها

لاقت امرأة بريطانية حتفها بينما كانت تحاول إنقاذ كلاب ترعاها في تونغا عقب ثوران بركان ضخم تحت الماء أدى إلى أمواج مد عاتية (تسونامي)، حسبما قال شقيقها يوم الاثنين.

كانت انجيلا جلوفر (50 عاما) تعيش في تونغا مع زوجها جيمس وأسست معه ملجأ لإنقاذ الكلاب الضالة.

وقال شقيقها نيك ايليني ”وقع هذا الحادث الرهيب بينما كانا يحاولان انقاذ كلابهما… كانت (شقيقتي) تحب الناس والحيوانات منذ طفولتها.“

وكان تلفزيون نيوزيلندا قد ذكر أن المرأة مفقودة بعد أن ضربتها موجة مد عاتية بينما نجا زوجها من الموت بالتعلق بشجرة.

وقال المركز الأمريكي لمراقبة أمواج المد العاتية ”تسونامي“ في المحيط الهادىء إن ”أمواج تسونامي خطيرة نتجت عن نشاط بركاني في تونغا“.

والجمعة، قالت هيئة المسح الجيولوجي في تونغا إن بركانا ثار في جزيرة ”هونغا تونغا هونغا هاباي“، التي تشكلت بعد ثوران بركاني في كانون الأول/ ديسمبر عام 2014، حيث أطلق سحابة من الرماد والبخار والغاز في الهواء بارتفاع 20 كيلومترا.

وأفادت الهيئة بأنه طُلب من المواطنين البقاء داخل المنازل والحفاظ على مياه الشرب وارتداء الكمامات عند الخروج.

وحذرت الهيئة من إمكانية هطول أمطار حمضية نتيجة لهذا الثوران البركاني المستمر، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وكان زلزال بلغت قوته 6.7 درجة ضرب، أمس الجمعة، قبالة سواحل جزيرة جاوا، مما دفع بعض السكان في العاصمة جاكرتا إلى الفرار من المباني في حالة ذعر.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية إن الزلزال وقع على بعد 52 كيلومترا قبالة إقليم بانتن على عمق عشرة كيلومترات، لكن من غير المتوقع أن يتسبب في أمواج مد عاتية ”تسونامي“.

وشعر السكان في جاكرتا بالزلزال بقوة.

وقالت المربية آني (38 عاما) المقيمة في جاكرتا: ”كنت خائفة جدا.. فجأة وقع زلزال وكان قويا جدا“.

وشعر السكان بالزلزال أيضا في إقليم جاوا الغربية وفي لامبونغ بجزيرة سومطرة.

وتشهد إندونيسيا زلازل بصورة متكررة؛ بسبب موقعها على ”حزام النار“ في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي الشديد، حيث تصطدم الصفائح التكتونية التي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ، كما تشهد بين وقت وآخر ثورانا للبراكين.