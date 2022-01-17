ألمانيا.. مقتل اثنين إثر انفجار في محطة وقود

قالت الشرطة‭‭ ‬‬الألمانية، إن انفجارًا أعقبه حريق في إحدى محطات الوقود وسط البلاد أودى بحياة اثنين على الأقل، اليوم الإثنين.

وذكرت الشرطة أن شاهدًا أفاد بأن انفجارًا وقع في محطة وقود في هامرسباخ، على بعد 40 دقيقة بالسيارة إلى الشمال الشرقي من فرانكفورت، وقت الظهيرة تقريبا، وتم رصد الحريق بعد ذلك بقليل، حسبما أفادت ”رويترز“.

وظل حطام مركبتين محترقتين في مكان الحادث لعدة ساعات، وتقول الشرطة إنه عُثر على جثة في إحدى السيارتين، بينما وجدت أخرى في محيط المحطة.

واستدعى ممثلو الادعاء خبيرًا للمساعدة في التعرف على الضحيتين، ومعرفة سبب الحادث.

وتشهد ألمانيا بين الحين والآخر حوادث وحرائق في مناطق مختلفة.

وكانت الشرطة الألمانية عثرت، في أيلول/سبتمبر الماضي، على جثة امرأة بعد يومين من انهيار منزل إثر انفجار مدوٍّ في بلدة ”رورباخ أن دير إلم“ بولاية بافاريا، جنوب شرقي البلاد.

وتبلغ المرأة من العمر 54 عاما، وكانت تعيش مع زوجها في الطابق الأرضي من المنزل شبه المنقسم إلى جزأين في تلك البلدة.

وفي ذات الشهر، لقي رجلان حتفيهما جراء حريق شب في مسكن في منطقة هاربورج بولاية هامبورج الواقعة شمالي ألمانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وصرح متحدث باسم قوات الإطفاء بأن الحادث أسفر أيضا عن وقوع إصابة خطيرة لامرأة، مشيرا إلى أن قوات الإطفاء تمكنت من نقل 12 شخصا آخرين (بينهم ثلاثة أطفال وامرأة) من سكان المنزل متعدد العائلات إلى مكان آمن.

يذكر أن الحادث وقع في مبنى قديم يتألف من أربعة طوابق، وهرعت قوات الإنقاذ إلى مكان الحادث بقوة تضم 85 فردا.

وفي تموز/يوليو الماضي، أعلنت الشرطة في مدينة ليفركوزن الألمانية وفاة شخص وإصابة 31 آخرين؛ جراء انفجار في مرفق لحرق النفايات داخل مصنع كيماويات.

وقد أدى الانفجار إلى اندلاع حريق في خزان يحتوي على مذيبات، بحسب بيانات سلطات المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية ”د ب أ“ أن المكتب الاتحادي الألماني للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث، صنف الانفجار بأنه ”تهديد شديد“، وطلب من السكان البقاء بداخل منازلهم، وإغلاق أنظمة التهوية وإغلاق النوافذ والأبواب.

وتقع ليفركوزن على بعد أقل من 50 كيلومترا من المنطقة التي ضربتها فيضانات كارثية في تموز/يوليو الماضي، والتي خلفت 180 قتيلا على الأقل.