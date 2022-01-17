مقتل 12 شخصا على الأقل في زلزال ضرب أفغانستان

قُتل 12 شخصًا على الأقل وأُصيب آخرون إثر زلزال ضرب شرق أفغانستان اليوم الإثنين، وفق ما أعلن مسؤول محلي.

وقال حاكم منطقة قادس في ولاية بادغيس محمد صالح برديل لوكالة ”فرانس برس“ إن الضحايا قُتلوا إثر سقوط أسقف منازلهم عليهم.

وبلغت قوة الزلزال 5,3 درجات، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي الذي أعلن في البداية أن قوة الهزّة بلغت 5,6 درجات.

وقال برديل إن ”عددا من الأشخاص جُرحوا في زلزال اليوم“، مضيفًا أن ”هناك نساء وأطفالًا في عداد الضحايا“.

وغالباً ما تضرب زلازل شمال أفغانستان وخصوصا محيط سلسلة هندوكوش الجبلية حيث تتصادم الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.

وتلحق الهزات الأرضية أضرارًا بالمباني والمنازل المبنية بشكل سيىء في أفغانستان الفقيرة.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن مركز أوروبا والبحر المتوسط لرصد الزلازل رصد هزة أرضية بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر، ضربت أفغانستان وطاجيكستان.

وأوضح المركز أنه تم تسجيل الهزة في جبال هندوكوش شمال شرقي أفغانستان وجنوب طاجيكستان.

وكان زلزال بقوة 5.2 درجة ضرب مطلع العام الجاري، أفغانستان، بحسب الهيئة الأمريكية، التي أشارت إلى أن ”مركز الزلزال كان على بعد 32.7 كيلومتر شرق مدينة إشكاشم“.

وأضافت أن ”مركز الهزة الأرضية وقع على عمق 234 كيلومترا تحت سطح الأرض“، بحسب موقع ”روسيا اليوم“.

وتعرضت المنطقة الشمالية من أفغانستان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لزلزال بقوة 5 درجات.

وذكر المركز الوطني لعلوم الزلازل في أفغانستان آنذاك، أن الزلزال هز مدينة ”فيض آباد“.

وكانت المدينة ذاتها تعرضت لهزة أرضية بقوة 4 درجات في أيلول /سبتمبر الماضي.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي كذلك، لقي نحو 20 شخصا مصرعهم في زلزال بقوة 5.7 درجات ضرب جنوب باكستان المجاورة لأفغانستان، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال رئيس هيئة إدارة الكوارث في إقليم بلوشستان لوكالة ”فرانس برس“، إن ”العديد من الضحايا قضوا من جراء سقوط الأسقف أو الحيطان عليهم“.

وفي العام 2016، ضرب زلزال قوي بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، أفغانستان، قرب حدودها مع طاجيكستان.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال ”شعرت به عدد من المدن الرئيسية في أفغانستان ودول مجاورة مثل كابول وإسلام أباد ولاهور ودلهي“.

وقبلها بعام ضرب زلزال عنيف بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر المنطقة الحدودية ما أسفر عن مقتل نحو 300 شخص.