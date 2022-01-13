العراق.. مصرع 6 أشخاص بانهيار معدات ترميم داخل مرقد ديني

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أسفر انهيار معدات بناء، الخميس، داخل مرقد ديني في بابل في وسط العراق، عن مصرع ستة أشخاص وإصابة اثنين بجروح، على ما أفاد مصدر طبي ومصدر أمني ومسؤول في المرقد لوكالة فرانس برس.

ووقعت الحادثة الساعة الحادية عشرة صباحا داخل مرقد الإمام الحمزة الغربي الواقع على بعد 35 كلم عن الحلة، مركز محافظة بابل، وفق المسؤول في المرقد الذي فضل عدم الكشف عن هويته.

وأوضح أن ”هيكل بناء يستخدم للترميم انهار داخل المرقد؛ ما أدى إلى وفاة ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاما“، مشيرا إلى أن نحو 50 شخصا كانوا في الداخل عند وقوع الحادث.

وأكد مصدر طبي فضل عدم الكشف عن هويته ”وفاة ستة أشخاص وإصابة اثنين بجروح، أحدهما حالته خطيرة، إثر انهيار الهيكل المستخدم في الترميم“.

وأفاد مصدر أمني بأن الجريحين هما امرأة وطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات.

وقال إنه ”تم فتح تحقيق في الحادثة التي يعتقد أنها ناجمة عن إهمال من المسؤولين عن نصب معدات الترميم في المرقد“، مضيفا أنه تمت المباشرة في رفع الأنقاض.

وغالبا ما يقف الفساد وشح الموارد المالية خلف لجوء العراقيين إلى شركات غير مؤهلة تماما للقيام بأعمال بناء أو ترميم بنى تحتية، ويجري إهمال إجراءات السلامة ما يؤدي إلى حوادث.

وأظهرت صور تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قطع الطوب المتناثرة على الأرض داخل المرقد الذي بني في شكله الحالي منذ 40 عاما.

وفيما لم يغلق المرقد التابع للوقف الشيعي تماما ولا تزال الزيارات متواصلة بعد الحادث، إلا أن شريطا طوّق القاعة التي وقعت فيها الحادثة، ولا يسمح للزوار بالدخول إليها، وفق المسؤول في المرقد.

ويعتبر مرقد الإمام الحمزة الغربي من المراقد البارزة عند المسلمين الشيعة، إذ يعتقد أن الإمام الحمزة هو من أسرة الرسول محمد عليه السلام.

وتحتوي محافظة بابل على نحو 25 مرقدا تاريخيا مهمّا وأكثر من 30 مرقدا ثانويّا، كما تشتهر بآثارها المهمة التي تعود إلى حقبة حضارات بلاد ما بين النهرين.