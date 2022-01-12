هبوط اضطراري لطائرة ركاب في مطار الأقصر بعد حريق في محركها

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة بدر السودانية، اضطرارياً، في مطار الأقصر الدولي بمصر، مساء اليوم الأربعاء، خلال رحلة لها انطلقت من العاصمة السودانية الخرطوم نحو مدينة إسطنبول التركية، بعد نشوب حريق في أحد محركاتها.

وأفادت مصادر مصرية بأن مطار شرم الشيخ تلقى رسالة من قائد الطائرة يطلب الإذن بالهبوط في الأقصر، بعد اكتشاف حريق محدود في غرفة العفش في مؤخرة الطائرة.

وبحسب مصدر مسؤول في وزارة الطيران المدني المصرية، فإن الطائرة كان على متنها 140 راكباً، جرى نقلهم جميعاً إلى إحدى صالات المطار، لحين انتهاء فحص الطائرة للعمل مجدداً والمغادرة بسلام.

وأشار المصدر إلى أنه تم فتح المجال الجوي المصري أمام الطائرة فور وصول استغاثات قائدها لبرج المراقبة.

وأكد المصدر أنه تم التعامل مع الطائرة على الفور بمجرد هبوطها، وكان في انتظارها عدد من فرق الحماية المدنية وسيارات الإطفاء التي سيطرت على الموقف سريعا.

وأوضح المصدر أنه تم التعامل مع بعض الإصابات الطفيفة نتيجة التدافع، وكذلك تم إسعاف حالات إغماء نتجت عن خوف بعض الركاب خلال تحليق الطائرة.

يذكر أن رحلة تابعة لشركة مصر للطيران كانت متجهة إلى تونس، الأسبوع الماضي، تعرضت لمطب هوائي شديد نتيجة اضطرابات في الغلاف الجوي؛ ما تسبب في إصابة اثنين من طاقم الضيافة.

وذكر مصدر مسؤول في الشركة أنه بسبب سوء الأحوال الجوية تعرضت رحلة الشركة من طراز بوينغ B737-800 وعلى متنها 91 راكبا لمطب هوائي شديد نتيجة اضطرابات في الغلاف الجوي، وذلك قبيل هبوطها في مطار قرطاج الدولي في تونس؛ مما أدى إلى إصابة اثنين من طاقم الضيافة بإصابات طفيفة، بينما لم يصب أحد من الركاب.

وأشار المصدر إلى أن الطائرة هبطت بسلام في مطار قرطاج، وأقلعت في رحلة العودة إلى القاهرة مرة أخرى.

وكانت رحلة تابعة للشركة ذاتها قادمة من نيويورك قد اضطرت الأسبوع الماضي إلى تغيير مسارها، بعدما اتخذ قائد الرحلة رقم MS986 التي أقلعت من مطار جون نحو مطار القاهرة قرارا بتحويل مسار الرحلة، والهبوط اضطراريا في مطار Stephenville بكندا؛ لإنقاذ حياة راكب تعرض لأزمة صحية مفاجئة على متن الطائرة.