مصر.. مصرع 4 أطفال أشقاء إثر نشوب حريق بمنزلهم

لقى 4 أطفال أشقاء في مصر، مصرعهم مساء الثلاثاء، إثر حريق نشب في الشقة السكنية القاطنين بها في منطقة فيصل بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقالت مصادر أمنية إن شرطة النجدة تلقت بلاغاً بوجود حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات، والعثور داخلها على 4 أطفال أشقاء متوفين.

وتبين أن أعمار الأشقاء مابين العام والنصف و8 أعوام.

وتم نقل جثث الأشقاء الأربعة إلى المستشفى، تمهيداً للتصريح بدفنهم.

وتبين من المعاينة الظاهرية، وفاة الأشقاء نتيجة اختناق بالدخان، في حين تجري الأجهزة الأمنية تحرياتها حول ملابسات وأسباب الواقعة، وتجري تحقيقا مع والدي الأطفال اللذين تبين عدم وجودهما في الشقة وقت وقوع الحادثة.

ولم تصدر النيابة العامة تصريحات بدفن الجثث الأربعة، انتظاراً للانتهاء من التحقيقات الجارية، لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

ومن المقرر الاستماع لأسرة الأطفال بشأن الحادث، لسؤالهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت مصر قد شهدت حادث غرق عربة نقل في دلتا النيل شمال العاصمة وعلى متنها 24 شخصاً، حيث لقي شخصان مصرعهما، وفقد ثمانية آخرون في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

وقال البيان الذي نشرته النيابة العامة المصرية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إنها تلقت ”مساء الاثنين، إخطارا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر (شمال القاهرة)، وكان على متنها أربعة وعشرون عاملا ما بين أطفال وبالغين“.

وأوضح البيان تفاصيل حدوث الواقعة، مشيرا إلى أن ”قائد السيارة صعد معبرا غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه، وأسفر الحادث عن وفاة اثنين من مستقليها، وفَقْد ثمانية آخرون ، تم انتشال 6 جثامين منهم حتى مساء الثلاثاء، فيما تم إنقاذ 14 شخصا.

وأفادت النيابة وقتها بأنه تم توقيف سائق عربة النقل وثلاثة من العاملين بالعبارة ”وجار ضبط مالكها“، حيث تمكنت قوات الأمن بعد الواقعة بساعات من ضبطه لإجراء التحقيقات معه.