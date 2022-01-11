مصر.. وفاتان و8 مفقودين إثر سقوط عربتهم من فوق عبارة في النيل

لقي شخصان مصرعهما وفُقد ثمانية آخرون في دلتا النيل شمال العاصمة المصرية، إثر سقوط عربة نقل كان على متنها 24 شخصا، من فوق عبارة في نهر النيل، بحسب بيان للنيابة العامة ليل الإثنين/ الثلاثاء.

وقال البيان الذي نشرته النيابة العامة المصرية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إنها تلقت ”مساء الإثنين، إخطارا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر (شمال القاهرة)، وكان على متنها أربعة وعشرون عاملا ما بين أطفال وبالغين“.

وأوضح البيان تفاصيل حدوث الواقعة، مشيرا إلى أن ”قائد السيارة صعد معبرا غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه، وأسفر الحادث عن وفاة اثنين من مستقليها، وفَقْد ثمانية آخرون مازال البحث عنهم جاريا“، فيما تم إنقاذ 14 شخصا.

وأفادت النيابة بأنه تم توقيف سائق العربة النقل وثلاثة من العاملين بالعبارة ”وجار ضبط مالكها“.