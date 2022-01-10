اندلاع حريق بمصنع للبتروكيماويات وسط إيران

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران جراء حريق اندلع مساء الاثنين، بمصنع ”شازند“ للبتروكيماويات الذي يقع بمحافظة المركزية وسط إيران.

وقال حميد غياثي، مدير عام إدارة الأزمات في المحافظة المركزية، لوكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، ”إن الحريق اندلع مساء الاثنين بعد تسرب في أحد مخازن مصنع شازند للبتروكيماويات“.

وأوضح غياثي إنه ”بالمتابعة التي قمنا بها تمكن رجال الإطفاء في هذا المصنع على الفور من إخماد الحريق“، مشيراً إلى أن ”الحريق تسبب بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين من العمال“.

در پی آتش‌سوزی در مجتمع پتروشیمی شازند در استان مرکزی، یک نفر کشته و دو نفر مصدوم شدند حمید غیاثی، مدیرکل مدیریت بحران استان مرکزی،‌ در این زمینه به خبرگزاری ایسنا گفت که آتش‌سوزی عصر دوشنبه در پی نشتی یکی از مخازن «نه‌چندان بزرگ» روی داد و مهار شده است — ایران اینترنشنال – خبر فوری (@IranIntlbrk) January 10, 2022

كما أشار المسؤول الإيراني إلى أن ”الشخصين المصابين جرى نقلهما إلى المراكز الطبية للعلاج وإن نسبة الحروق تتراوح ما بين 30% ـ 40%“.

ويقع مصنع شازند للبتروكيماويات بالقرب من مدينة آراك عاصمة محافظة المركزية وسط إيران، وتأسس عام 1984، على أرض تبلغ مساحتها 523 هكتارًا، ويتكون هذا المصنع من 17 وحدة إنتاج.

ويعد مصنع شازند من أهم المصانع البتروكيماوية في إيران، ويهدف تلبية الاحتياجات المحلية للبلاد بالإضافة إلى التصدير الخارجي.

وينتج هذا المصنع العديد من المنتجات من أبرزها ”أكسيد الإيثيلين، وإيثيل هيكسانول، وحمض الخليك، وأسيتات الفينيل، إيثيلين غليكول“، وينتج مليونا و 800 ألف طن سنوياً.

آتش‌سوزی در #پتروشیمی شازند با یک کشته روابط عمومی پتروشیمی شازند: در شامگاه امروز در حین تمیزکاری صافی پمپ‌های تخلیه K.O.drum مشعل اصلی مجتمع پتروشیمی شازند، حادثه آتش سوزی رخ داد.

متاسفانه این حادثه موجب فوت یکی از کارکنان مجتمع و مصدومیت دو نفر دیگر از همکاران گردید./تسنیم pic.twitter.com/Ivu2qfgthF — Bourse24 (@Bourse24ir) January 10, 2022

وفي يونيو/حزيران عام 2019، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات استهدفت قطاع صناعة البتروكيماويات الإيرانية، وجاءت تلك العقوبات بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو 2018 وتشديد العقوبات على طهران.

وتواجه إيران عجزاً في توفير الغاز للمصانع والمجمعات التي تعمل في صناعة البتروكيماويات، وفقاً لما ذكرته رابطة العمل في صناعة البتروكيماويات الإيرانية.

وقال مسؤول بصناعة البتروكيماويات لوكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية، في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني، إنه بسبب عجز الغاز في البلاد، انخفضت شحنات الغاز اليومية إلى وحدات البتروكيماويات بمقدار 20 مليون متر مكعب.

وأضاف أحمد مهدوي ”إن مصانع قطاع البتروكيماويات تحتاج 70 مليون متر مكعب من الغاز يومياً“، مبيناً إن ”خفض شحنات الغاز اليومية إلى وحدات البتروكيماويات، تسبب في أكبر ضرر لوحدات اليوريا والأمونيا والميثانول التي تستخدم غاز الميثان مباشرة للتغذية“.

وحذر بهزاد محمدي، نائب وزير البترول لشؤون البتروكيماويات، في أيلول/سبتمبر الماضي من أن خفض الغاز في صناعة البتروكيماويات سيؤدي إلى انخفاض كبير في إيرادات البلاد.