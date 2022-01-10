مصرع 4 وإصابة 33 إثر اصطدام أكثر من 50 مركبة في إيران (فيديو)

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 33 آخرون، على الأقل، إثر اصطدام أكثر من 50 سيارة ببعضها البعض على الطريق الرابط بين مدينتي ”بهبهان“ و ”وامهرمز“ الإيرانيتين، بحسب ما أعلنت السلطات في محافظة خوستان، يوم الإثنين.

وتقع مدينة ”بهبهان“ جنوب شرقي محافظة خوزستان، فيما تقع مدينة ”رامهرمز“ شرق المحافظة.

وقال قائد قوات شرطة المرور في محافظة خوزستان، العقيد رضا دولت شاهي، لوكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ”وقع الحادث في شارعين.. في صف واحد اصطدمت 9 سيارات، وفي الخط المقابل وعلى مسافة 200 متر، تم تصادم قرابة 50 سيارة واشتعلت النيران في 3 سيارات“.

وأضاف أنه ”حتى الآن جرى تسجيل 4 حالات وفاة، فيما أصيب قرابة 33 بجروح، بعضهم في حالة خطيرة للغاية، بينهم امرأة حامل“، مشيرا إلى أن ”هذا الحادث وقع نتيجة الضباب وانعدام الرؤية في المكان“.

وبين العقيد، شاهي أن ”الضباب يسيطر في الأيام الماضية على معظم الطرق في خوزستان، حيث شهدنا عدة حوادث.. ووفقًا للتحقيقات الأولية، فإن عدم مراعاة السرعة الآمنة في مثل هذه الحالات كان سبب الحادث المروع، اليوم، لكن السبب الدقيق سيعلن بعد تحقيق شامل“.

يذكر أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم أمس الأحد فيما أصيب 6 آخرون بجروح فضلا عن تضرر منازل سكنية جراء انفجار وقع في مدينة ”سنندج“ عاصمة محافظة كردستان غرب إيران.

ويوم السبت الماضي، تسبب حادث سير لسيارة محملة بالوقود المهرب في مدينة ”منوجان“ التابعة لمحافظة كرمان جنوب إيران، في اندلاع حريق ووفاة 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح.

وتوصف إيران بأنها من أكثر دول الشرق الأوسط ”دموية“ في حوادث السير. وكان أكبر عدد من حوادث الطرق في البلاد خلال العقدين الماضيين، في عام 2005، مع 27 ألف حالة وفاة.

وتقدر السلطات الإيرانية أن حوادث السير التي تشهدها البلاد تكلفها خسائر بـ3 مليارات دولار سنويا، وتشير شرطة المرور إلى ”العوامل البشرية، ومشاكل الطرق، والعيوب الفنية للمركبات“ كأهم أسباب الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق في البلاد.

وفي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال قائد شرطة المرور في إيران، الجنرال كمال هاديان فر، إن ”8 آلاف و215 شخصا في إيران لقوا مصرعهم جراء حوادث السير، خلال الأشهر الـ7 الماضية“.

ووفقا لتقدير رسمي، بين عامي 2010 و 2019، قتل ما متوسطه أكثر من 17 ألف شخص على الطرق الإيرانية كل عام.