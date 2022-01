قطار يصدم طائرة بعد سقوطها على قضبان قطارات في كاليفورنيا‎‎ (فيديو)

سحبت الشرطة في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، طيارا من طائرة صغيرة سقطت على خط للسكك الحديدية قبل أن يصدمها قطار ويتناثر حطامها أمس الأحد.

ويظهر تسجيل مصور حصلت عليه ”رويترز“، عدة ضباط يخرجون الطيار من الطائرة الصغيرة من إنتاج شركة سيسنا التي سقطت بعد إقلاعها بفترة وجيزة في حي باكويما وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية. وكان الضباط والطيار على مسافة بضعة أقدام من القضبان عندما اصطدم القطار بالطائرة وحطمها.

وقال لويس جيمينز (21 عاما)، وهو مؤلف موسيقي قام بتصوير الفيديو: ”الطائرة لم تنجح في الإقلاع وهبطت على خط السكك الحديدية عند تقاطع حيوي… وقبل ثوان من التصادم أنقذ ضباط الشرطة الطيار وكادت قطعة من الحطام تصيبني“.

Dramatic footage captures the moment a train slammed into a small plane that crashed onto tracks in Los Angeles, with police pulling the pilot from the cockpit with just seconds to spare.

The pilot was hospitalized. No other injuries reported. https://t.co/dAOOSapdqq pic.twitter.com/531dCfC9As

— ABC News (@ABC) January 10, 2022