الاعتداء على صحفيين جزائريين بالسلاح الأبيض في الكاميرون

أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن مجموعة ممن وصفتهم بـ“المجرمين“، اعتدوا مساء يوم الأحد، على صحفيين جزائريين بالسلاح الأبيض بمدينة ”دوالا“ الكاميرونية.

وحسب صحيفة ”النهار“ المحلية، فإن الاعتداء استهدف صحفيا يشتغل في جريدة ناطقة بالفرنسية، مشيرة إلى أنه نُقل إلى المُستشفى، إثر تعرضه لاعتداء بالسكين على مستوى الرجل والرقبة، مؤكدة أنه في حالة سيئة للغاية.

في حين تمكن الصحفي بوكالة الأنباء الجزائرية من الهرب بينما سقط صحفي ديزاد فووت أثناء الحادثة سقوطا مروعا، وفق الصحيفة ذاتها، التي أشارت أيضا إلى تعرضهم السرقة.

وتزيد الحادثة المخاوف الأمنية التي قد يكون لها تأثير على الحضور الجماهيري للمباريات في بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها البلاد.

ويذكر أن مدينة دوالا ستستضيف مباريات المنتخب الجزائري في الكان، فيما سيخوض المنتخب الوطني التونسي مبارياته في مدينة ليمبي جنوبي غرب البلاد.

وتدافع الجزائر عن لقبها، بعد سلسلة طويلة خالية من الهزيمة، عقب فوزها باللقب في النسخة الماضية في مصر 2019.

وتضم دائرة المنتخبات المرشحة دائمًا من شمال أفريقيا أيضًا منتخبات: مصر، والمغرب، وتونس، في البطولة التي تقام كل عامين، لكنها خيّبت الآمال في النسخ الأخيرة، وبالتحديد منتخب المغرب الذي خاض المشاركات السابقة بتشكيلات مدججة بالنجوم، لكنه لم يرتقِ للتطلعات.

ومن غرب أفريقيا يدخل الأبطال السابقون، منتخبات: غانا، وساحل العاج، ونيجيريا، المنافسات بمعنويات مرتفعة، لكن مستواها لم يكن مقنعًا في الآونة الأخيرة.

يشار إلى أنه ارتفع عدد اللاعبين بالتشكيلة في البطولة من 23 إلى 28 لاعبًا لمواجهة الآثار المحتملة لتفشي فيروس كورونا.

وتحول حلم العديد من مشجعي منتخب الجزائر في السفر، برا أو جوا، نحو ياوندي، إلى سراب، فلا سبيل لحضور البطولة والسفر للكاميرون إلا عن طريق رحلات جوية باهظة التكلفة، وتستلزم العبور عبر إحدى الدول الأوروبية، وتحديدا فرنسا.

ويبدو أن المدرجات ستكون شبه خالية من مشجعي المنتخب الجزائري في هذه النسخة من البطولة، على عكس الدورة الماضية التي استضافتها مصر في عام 2019 وشهدت حضورا جماهيريا غفيرا من قبل الجماهير الجزائرية التي زخفت إلى المدرجات و احتفلت بانتصار فريقها وتحقيقه اللقب الأفريقي.