مصرع 19 وإصابة 63 إثر حريق مبنى في نيويورك

لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات في حريق شبّ في مبنى سكني شاهق في حي برونكس بنيويورك، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة إريك آدامز، يوم الأحد.

وقال آدامز الذي تولى منصبه قبل نحو أسبوع، لشبكة سي إن إن: ”تم التأكد من مصرع 19 شخصا، إضافة إلى العديد من المصابين في حالة حرجة“.

وأوضح أن 63 شخصا أصيبوا في الحريق.

BREAKING: New York City mayor says Bronx fire "one of the worst" in city's history; at least 61 injured, "numerous" feared dead pic.twitter.com/eLhcNQbpsc — BNO News (@BNONews) January 9, 2022

وتحدث رئيس البلدية الجديد، وهو شرطي سابق من أصول أفريقية تولى منصبه في الأول من كانون الثاني/ يناير الجاري، عن ”مأساة حقيقية للمدينة وليس لحي برونكس فحسب“.

وأظهرت مشاهد بثت على مواقع التواصل الاجتماعي، ألسنة نيران هائلة ودخانا أسود كثيفا يتصاعد من نافذة مبنى يضم طبقات عدة في حي برونكس المترامي في شمال نيويورك.

وكان عناصر الإطفاء قد أشاروا في حصيلة سابقة إلى إصابة ثلاثين شخصا.

وأكد ستيفان رينجل ، كبير مستشاري العمدة إريك آدامز ، حصيلة القتلى لوكالة أسوشيتيد برس ، في حين أكد مسؤول بالمدينة لم يكن مخولاً بالتحدث علناً عدد الأطفال القتلى.

واندلع الحريق في الطابق الثالث من مجمع توين باركس نورث ويست المكون من 19 طابقًا في ويست برونكس بمدينة نيويورك حوالي الساعة 11 صباحًا ، وفقًا لإدارة الإطفاء في نيويورك. حريق خماسي الإنذار هو أكبر رد على الحريق.

قالت إدارة الإطفاء إن هناك أكثر من 200 عضو استجابوا لموقع الحادث ، إن الحريق كان تحت السيطرة اعتبارًا من الساعة 1:27 مساءً بالتوقيت الشرقي.

تم نقل ما لا يقل عن 32 شخصًا إلى المستشفى ، وقال المسؤولون إن معظم الإصابات جاءت من أشخاص يعانون من استنشاق الدخان.

قال دانيال نيجرو ، مفوض FDNY ، إن برونكس لم تشهد حريقًا ”مروعًا“ منذ حريق Happy Land في عام 1990 ، والذي أودى بحياة 87 شخصًا.

وقال آدامز ”هذه لحظة مروعة وملحمية ومؤلمة لمدينة نيويورك. تأثير هذا الحريق سيؤدي بالفعل إلى مستوى من الألم واليأس في مدينتنا. الأرقام مروعة“. ”ستكون هذه واحدة من أسوأ الحرائق التي نشهدها خلال العصر الحديث هنا في مدينة نيويورك.“

وأسفر حريق الأربعاء الفائت في مبنى سكني في فيلادلفيا عن مصرع 12 شخصا بينهم ثمانية أولاد.

وتعاني نيويورك التي يقيم فيها نحو تسعة ملايين نسمة، أزمة سكن في العديد من أحيائها، فضلا عن تقادم مبان عدة وافتقارها إلى الصيانة اللازمة.