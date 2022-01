مصرع 19 وإصابة 63 إثر حريق مبنى في نيويورك

لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات في حريق شبّ في مبنى سكني شاهق في حي برونكس بنيويورك، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة إريك آدامز، يوم الأحد.

وقال آدامز الذي تولى منصبه قبل نحو أسبوع، لشبكة سي إن إن: ”تم التأكد من مصرع 19 شخصا، إضافة إلى العديد من المصابين في حالة حرجة“.

وأوضح أن 63 شخصا أصيبوا في الحريق.

BREAKING: New York City mayor says Bronx fire "one of the worst" in city's history; at least 61 injured, "numerous" feared dead pic.twitter.com/eLhcNQbpsc

— BNO News (@BNONews) January 9, 2022