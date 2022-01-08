مشهد يحبس الأنفاس.. انهيار كتلة ضخمة من جبل على قوارب تحمل سياحا في البرازيل (فيديو)

قالت إدارة إطفاء محلية إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب تسعة بجروح خطيرة عندما انهار جدار من الصخور فوق زوارق أسفل شلال في جنوب شرق البرازيل السبت.

وانفصل برج من الصخور فجأة عن جدار جبلي مطل على واد ضيق وانهار على عدة قوارب ترفيهية، دافعا بموجة ضخمة فوق البحيرة في كابيتوليو بولاية ميناس جيرايس.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سياحا يصرخون بينما تصطدم كتلة ضخمة من الصخور بالمياه. وغرق زورق واحد على الأقل على أثر تحطمه في حين فرت زوارق أخرى طلبا للنجاة.

وقال منقذون، منهم غواصون، إنهم يبحثون عن 20 شخصا يُعتقد أنهم في عداد المفقودين.

أُصيب الضحايا التسعة بكسور في العظام ونُقل أحدهم في حالة خطيرة إلى مستشفى مصابا بجروح في الرأس والوجه. وقال بيدرو أيهارا المتحدث باسم إدارة الإطفاء للصحفيين إن نحو 23 آخرين عولجوا من إصابات طفيفة.

مشهد يحبس الأنفاس.. انهيار كتلة ضخمة من جبل على قوارب تحمل سياحا في #البرازيل #إرم_نيوز #Brazil pic.twitter.com/fvHzKRaFLA — إرم نيوز (@EremNews) January 8, 2022

وقال مسؤولون في وقت سابق إن 32 شخصا على الأقل أصيبوا أيضا، رغم أن معظمهم خرجوا من المستشفيات مساء السبت.

وأظهرت صور بالفيديو مجموعة من القوارب الصغيرة تتحرك ببطء بالقرب من الجرف الصخري المطلق على بحيرة فورناس عندما ظهر شق في الصخر وانقلبت قطعة ضخمة مباشرة على سفينتين على الأقل.

وقال إستيفو إن الحادث وقع بين بلدتي ساو جوزيه دا بارا وكابيتوليو ، حيث غادرت القوارب منها.

وقال المكتب الصحفي لولاية ميناس جيرايس لوكالة أسوشيتيد برس إن إدارة الإطفاء نشرت غواصين وطائرات هليكوبتر للمساعدة. أرسل حاكم ميناس جيرايس ، روميو زيما ، رسائل تضامن مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تُعد بحيرة فورناس ، المسماة ”بحر ميناس“ ، من المعالم السياحية الشهيرة في المنطقة التي تبعد حوالي 420 كيلومترًا (260 ميلاً) شمال ساو باولو.

تعاني ولاية ميناس جيرايس من أمطار غزيرة أجبرت ما يقرب من 17 ألف شخص على ترك منازلهم بسبب الفيضانات ، بحسب الدفاع المدني بالولاية.

وأشار المسؤولون إلى أن الأمطار السابقة ربما تكون قد ساهمت في تلاشي الجدار.

وقالت البحرية البرازيلية ، التي ساعدت أيضًا في الإنقاذ ، إنها ستحقق في أسباب الحادث.