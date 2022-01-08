مصر.. مصرع 17 في حادث تصادم مروع بشرم الشيخ

شهدت محافظة جنوب سيناء المصرية، اليوم السبت، حادثا مروريا مروعا، بعد وقوع تصادم بين حافلة ركاب تابعة لإحدى شركات النقل الحكومية وسيارة ميكروباص في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وبحسب مصادر بوزارة الصحة المصرية، فقد أسفر الحادث عن مصرع 17 شخصا وإصابة 17 آخرين، بعد تصادم حافلة رحلات تابعة لشركة غرب ووسط دلتا، كانت في طريقها إلى مدينة شرم الشيخ، مع سيارة ميكروباص.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم قبل مدينة الطور بمسافة 10 كيلومترات بين حافلة غرب ووسط دلتا، متجهة إلى مدينة شرم الشيخ وسيارة ميكروباص، ما أدى لوقوع هذا العدد الكبير من الضحايا والمصابين.

ودفعت السلطات المصرية ووزارة الصحة بنحو 20 سيارة إسعاف إلى مكان التصادم المميت، من أجل نقل الضحايا وتقديم العلاج الأولي للمصابين ثم توزيعهم على المستشفيات لتلقي العلاج.

وقال مصدر أمني لـ ”إرم نيوز“، إن الحادث جاء نتيجة كثافة ”الشبورة المائية“ (الضباب) على الطريق وعدم الالتزام بقواعد السير والمرور في مثل هذه الظروف والأجواء المناخية.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة العامة للمرور أغلقت منذ مساء الجمعة عددا من الطرق الإقليمية بسبب كثافة الشبورة المائية لمنع وقوع الحوادث، فيما بدأت الجهات الأمنية التحقيق فى الحادث بعد إغلاق الطريق لإتمام الإجراءات اللازمة.

وأصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قرارا بتشكيل غرفة عمليات ومتابعة للحادث، الذي جاء في الوقت الذي تستعد فيه مدينة شرم الشيخ لاستقبال منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومشاركة نحو 3000 شاب من مصر ومختلف دول العالم، إضافة إلى بعض قادة الدول العربية.

من جهته قال أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن عدد الوفيات 17 شخصا والمصابين 17، مشيرا إلى أن المصابين يخضعون للعلاج في مستشفي الزهراء، وتم تحويل 7 مصابين لمستشفي أبورديس.

ويأتي الحادث بعد أيام قليلة من حادث مروري ضخم هز العاصمة المصرية وتسبب في احتراق 11 سيارة في الطريق الأوسطي.

وتشهد مصر كل عام عدداً من أسوأ حوادث السير التي يكون معظم ضحاياها من العمال المتنقلين بين المحافظات.