السعودية تنفي وجود شبهة جنائية بحادث سيارة فرنسية في رالي داكار

نفت السعودية، وجود شبهة جنائية في حادث وقع بمدينة جدة، تعرضت له سيارة مشاركة في رالي داكار، وأدى لإصابة شخص يحمل الجنسي الفرنسية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، مساء الجمعة في بيان، إن ”نتائج التحقيقات الأولية لم يتبين منها ما يشير إلى وجود شبهة جنائية، بشأن الحادث الذي تعرضت لهُ سيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022، وإصابة أحد الركاب من الجنسية الفرنسية“.

وكان الحادث وقع، في 30 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ولفتت الخارجية السعودية إلى أن ”الجهة المختصة في المملكة تعمل على التنسيق واطلاع المختصين من الجانب الفرنسي، على نتائج التحقيق والصور والمعلومات والأدلة المتوفرة لدى الجهات المختصة في المملكة عن الحادث“.

وأوضحت أن ”الجهات المعنية وبالتعاون مع المنظمين، حريصة كل الحرص على تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة المعتمدة دوليا من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المشاركين في رالي داكار، كما أنها تتمنى للمصاب الشفاء العاجل“.