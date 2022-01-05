هبوط طائرة إيرانية اضطراريا وسط شارع بأصفهان بسبب خلل فني

وثق مقطع فيديو اضطرار طائرة ركاب مدنية إيرانية، للهبوط في أحد شوارع محافظة أصفهان وسط البلاد نتيجة خلل فني، الأربعاء، وفق ما أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، رضا جعفر زاده.

وقال زاده للوكالة الرسمية الحكومية إن ”طائرة ركاب تابعة لشركة كاسبين للطيران المدني، كانت قادمة من مطار مدينة مشهد شمال شرق البلاد باتجاه مطار أصفهان، هبطت خارج المطار بسبب خلل فني“.

بسبب خلل فني.. طائرة إيرانية تهبط اضطراريا وسط شارع بأصفهان #إرم_نيوز #إيران pic.twitter.com/UwKRGpP49g — إرم نيوز (@EremNews) January 5, 2022

وأضاف زاده أن ”الطائرة من طراز بوينغ 737 وكان على متنها 119 راكباً، وأن أحد الركاب أصيب بجروح أثناء الخروج من الطائرة بعد الهبوط الاضطراري“، موضحا أن ”فريق التحقيق في الحادث التابع لهيئة الطيران المدني وصل مطار أصفهان للتحقيق في كيفية حدوث الخلل الفني في الطائرة“.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من موقع هبوط الطائرة ومحاولات الركاب النجاة بأنفسهم خشية حصول أي ضرر قد يلحق بالطائرة، فيما تواجدت بعض الفرق الأمنية والتقنية التي تحاول إنقاذ ركاب الطائرة ورصد الموقف وتقدير حجم الأضرار.

ويقع مطار الشهيد بهشتي في شرق محافظة أصفهان الإيرانية، ويحتوي على مدرجين مع 10 نقاط استقبال لأنواع مختلفة من طائرات الركاب ومحطة للرحلات الداخلية والدولية.

وشهدت إيران العديد من الحوادث المشابهة خلال السنوات الماضية.

وفي 18 فبراير/شباط 2018، لقي 66 إيرانياً مصرعهم جراء تحطم طائرة ركاب تملكها شركة آسمان للطيران المدني كانت قادمة من طهران باتجاه مطار مدينة ياسوج عاصمة محافظة كهكيلويه وبوير أحمد الواقعة جنوب غرب إيران، بعدما اصطدمت بجبل.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف مجتبى يوسفي عضو في هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، عن أن 70% من طائرات الركاب المدنية في إيران توقفت عن العمل بسبب عدم القدرة على تأمين أجزاء الطائرات وصيانتها جراء العقوبات الأمريكية المفروضة.

وقال يوسفي: ”لدينا 100 طائرة فقط من أصل 350 طائرة ركاب مدنية تعمل في البلاد، وأدى نقص أجزاء الطائرات إلى إيقاف تشغيل حوالي 70 ٪ من طائرات البلاد“.

ويعاني قطاع الطيران المدني في إيران من تهالك أسطوله من الطائرات التي يعود تاريخ الكثير منها إلى ما قبل الثورة الإيرانية، بحسب خبراء في الصناعة.