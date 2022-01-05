أمريكا.. وفاة 13 شخصًا بحريق في فيلادلفيا

لقي 13 شخصًا مصرعهم إثر حريق اندلع في مبنى يضم شققًا سكنية تابعة للحكومة في مدينة فيلادلفيا، شرق الولايات المتحدة، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وقالت إدارة الإطفاء في المدينة إن الإطفائيين وصلوا إلى مكان الحادثة، وكانت النيران الكثيفة تخرج من الطابق الثاني في المنزل المؤلف من 3 طوابق“.

وكتب الإطفائيون في تغريدة على تويتر، ”استغرق الأمر 50 دقيقة للسيطرة على الحريق“. وذكرت شبكات أمريكية من بينها ”إن بي سي“ و“سي بي إس“ أن الحريق أسفر عن مقتل 13 شخصًا، بحسب ”فرانس برس“.

ويأتي الحريق الجديد في مطلع العام 2022 ليذكر الأمريكيين بعام صعب شهد حرائق واسعة في البلاد، ففي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اعتقل رجل وابنه بتهمة إشعال حريق الغابات الذي أتى على أكثر من 200 ألف فدان في شمال كاليفورنيا الصيف الماضي، حسب ما أعلن مسؤولون محليون.

ووفق ”فرانس برس“، وجهت لكل من ديفيد سميث (66 عاما) وابنه ترافيس (32 عاما)، تهمة إضرام النار التي أدت إلى الحريق قرب بحيرة تاهو في 14 أغسطس/ آب الماضي، في منطقة غابات يقصدها السياح.

وبذلت فرق الإطفاء جهودا استمرت 67 يوما للسيطرة على الحريق.

وخلال تلك الفترة أصيب 5 أشخاص بجروح فيما دُمر ألف مبنى سكني أو تجاري، وفق سلطة الإطفاء في كاليفورنيا.

ووجهت للرجلين تهمة إضرام النار عمدا وتم توقيفهما، حسب ما أكد بيان لمكتب مدعي مقاطعة إلدورادو.

وإثر الحريق الذي أطلق عليه ”حريق كالدور“ أُجلي عشرات الأشخاص من المنطقة الواقعة على الحدود مع نيفادا، والقريبة من أكبر بحيرة في جبال أمريكا الشمالية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت وكالة المتنزهات الوطنية الأمريكية، إن أطقم مكافحة الحرائق في كاليفورنيا التجأت إلى تغليف جذوع بعض أشجار السيكويا العملاقة بأغطية مقاومة للنيران ضمن محاولاتها المستميتة لإنقاذ الأشجار الشاهقة الارتفاع، بما فيها الشجرة التي تحمل اسم ”الجنرال شيرمان“ وهي أكبر شجرة في العالم، بحسب ”رويترز“.

وأدى الحريق، وهو واحد من عشرات الحرائق التي اندلعت في ولايات غربية في موسم الحرائق الذي بدأ مبكرا، إلى إغلاق متنزه سيكويا الوطني.

وقالت المنظومة الاتحادية لمعلومات الحوادث ”إنسويب“ إن الحريق الذي سُمي كيه.إن.بي كومبلكس ونجم عن اندماج حريقين آخرين امتد على مساحة تزيد عن 11 ألف فدان.