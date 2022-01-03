تونس.. تحطم مروحية عسكرية ومقتل قائدها

قتل عسكري تونسي وأصيب آخر بجروح، اليوم الإثنين، في حادث سقوط طائرة عمودية تابعة للجيش التونسي في محافظة بنزرت شمال العاصمة تونس، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري.

وقال محمد زكري إن ”الطائرة التابعة لوزارة الدفاع الوطني سقطت أثناء قيامها بتدريبات روتينية بجهة بنزرت الجنوبية، وإن الحادثة تسببت في مقتل عسكري وإصابة آخر بجروح“.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرقا تابعة للجيش الوطني مع فرق الحماية المدنية توجهت إلى مكان الحادث وتولت نقل جثة العسكري الأول وتم إجلاء العسكري الثاني المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات واصفة حالته بالحرجة.

وتشهد تونس حوادث متكررة لسقوط طائرات مروحية تابعة للمؤسسة العسكرية، حيث قتل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ثلاثة عسكريين في محافظة قابس جنوب البلاد إثر سقوط طائرة مروحية كانوا على متنها أثناء عملية تدريب.

وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، حينها، نقلا عن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع إن الحادث وقع خلال تدريب عسكري ليلي، وإنه تم إرسال لجنة فنية عسكرية على عين المكان، لتحديد أسباب سقوط المروحية.

ونقلت إذاعة تطاوين الحكومية، عن مصدر طبي قوله إن ثلاثة عسكريين قضوا إثر تحطم المروحية في منطقة بن غيلوف التابعة لمحافظة قابس، مشيرة إلى أن العسكريين قتلوا جراء ”سقوط طائرة مروحية عسكرية أثناء تمارين تقوم بها الوحدات العسكرية بالمنطقة المذكورة“.

وقبل سنة من تلك الحادثة تحطمت طائرة عسكرية من طراز ”أف 5“ وتوفي قائدها بمحافظة تطاوين في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد بعد ذلك الحادث إلى ضرورة تجديد أسطول الطائرات العسكرية، وفي بيان نقلته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية آنذاك أكد سعيد ”حرصه على ضرورة توفير الأموال اللازمة لذلك، بما يستجيب لحاجات المؤسسة العسكرية، والإحاطة الكاملة بالقوات العسكرية المسلحة بما في ذلك الإحاطة الاجتماعية وتوفير كل الشروط التي تمكن العسكريين من العمل في أحسن الظروف“.

يذكر أن تونس وقعت مع أمريكا في سبتمبر / أيلول 2020 اتفاقاً للتعاون العسكري لمدة عشر سنوات.

وتطور دور الولايات المتحدة في دعم الجيش التونسي في السنوات الأخيرة، خاصة من خلال التدريبات والعتاد لمقاومة الإرهاب.