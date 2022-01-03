فرق الإطفاء تسيطر على حريق في البرلمان الجنوب أفريقي

أعلنت فرق الإطفاء صباح الاثنين أنها سيطرت على الحريق المدمر الذي اندلع الأحد في البرلمان الجنوب أفريقي في كايب تاون، آتيا على جزء من الجمعية الوطنية.

وأوضح الناطق باسم فرق الأطفاء جيرماين كاريلسي: ”تمت السيطرة خلال الليل على الحريق، وقد خفض عدد العناصر في المكان“.

لكنه أشار إلى أن النيران لاتزال مندلعة في أقدم جزء من المبنى.

والأحد، اندلع حريق بمقر برلمان جنوب أفريقيا في مدينة الكايب، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وكانت الكايب شهدت في نيسان/ أبريل الماضي حريقا كبيرا، حيث انتشر حريق على جبل تيبل أو ”جبل الطاولة“ المطل على المدينة الساحلية ودمر كنوزا في مكتبة جامعة الكايب المرموقة الواقعة على سفحه.

وكان حرم جامعة المدينة من أوائل المواقع التي تعرّضت لألسنة النيران التي خلّفت أضراراً كبيرة.

واحترقت مبانٍ عدة في الجامعة، بما في ذلك جزء من مكتبة جاغر التي يبلغ عمرها 100 عام تقريباً. وتحتوي هذه المكتبة التاريخية على كتب ومخطوطات نادرة عن الدراسات الأفريقية.

كما احترقت مبانٍ تاريخية أخرى قريبة من الجامعة، بما في ذلك طاحونة هوائية عمرها 225 عاماً ومطعم شهير وقاعة شاي.

وتم إجلاء سكان في كيب تاون مع تقدّم الحريق الذي اندلع في جبل تيبل ماونتن الشهير، المطل على المدينة باتجاه وسطها الحضري.

وتمكّن نحو ألفي إطفائي من إخماد النيران التي كانت تلتهم مباني الجامعة.

وعانت جنوب أفريقيا في 2021 من موجة جفاف وارتفاع في درجات الحرارة، وهي المشكلة العالمية المتفاقمة، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، توصل المندوبون في محادثات قمة المناخ (كوب 26) في غلاسكو إلى اتفاق عالمي لتعزيز العمل بشأن المناخ، كما وافقوا على قواعد من شأنها أن تخلق إطاراً لسوق عالمية للكربون.

وأعرب خبراء عن تفاؤل حذر بأن هذه الإجراءات ستحافظ على هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من الاحترار العالمي إلى 5ر1 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية.