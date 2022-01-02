الحكومة المصرية تنفي غرق متحفي شرم الشيخ والغردقة بسبب الأمطار

نفت الحكومة المصرية، يوم الأحد، تعرض متحفي شرم الشيخ والغردقة للغرق جراء موجة الأمطار الغزيرة، التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تداول أنباء بذلك الشأن.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان إن ”بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء بشأن غرق متحفي شرم الشيخ والغردقة وتضرر القطع الأثرية بهما جراء موجة الأمطار“ الأخيرة.

وأشار المركز إلى أنه ”تواصل مع وزارة السياحة والآثار، التي نفت بدورها تلك الأنباء، وأنه لا أساس لها من الصحة“.

وشددت الوزارة على ”سلامة كافة منشآت المتحفين، وكذلك جميع القطع الأثرية المعروضة بهما“.

وأوضحت، حسب بيان المركز، أن ”أي أضرار لم تلحق بالمتحفين جراء موجة الأمطار“، مؤكدة ”استمرار المتحفين في استقبال الزوار بشكل طبيعي“.

وأضافت أنه ”تم تشكيل غرفة عمليات من المجلس الأعلى للآثار بقطاعاته المختلفة، لمتابعة كافة المواقع والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية خلال موجة الطقس الأخيرة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم كافة سبل الدعم بشكل فوري، بما يضمن الحفاظ على كافة المواقع والمتاحف الأثرية من أي أضرار“.

وذكرت أن ”غرف العمليات تعمل بالتزامن مع الأحوال الجوية الطارئة، حيثُ تحرص على متابعة المناطق الأثرية، وتقوم بإجراء عمليات شفط المياه المتراكمة ببعض المناطق الأثرية، إضافة إلى استقبال أي بلاغات من المناطق السياحية والأثرية والعمل على حلها بشكل فوري مع الأجهزة المعنية في المحليات والمحافظات“.

وبذلت مصر جهودًا كبيرة في تطوير المناطق الأثرية، وإنشاء المتاحف الجديدة، وذلك ضمن خطتها الرامية إلى استعادة السياحة المصرية لما كانت عليه قبل 2011.

ومتحف شرم الشيخ تعود فكرة بنائه إلى العام 2006، حيث تم استكمال تدشينه في العام 2017.

ويعكس المتحف الحضارة المصرية القديمة بشكل خاص، وذلك عن طريق عرض مجموعة منتقاة من القطع الأثرية التي تم اختيارها بعناية من المخازن المتحفية، حسب الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة والآثار المصرية.

أما متحف الغردقة يعد أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر.

ويضم متحف الغردقة ما يقرب من ألفي قطعة أثرية تروى تاريخ الحضارة المصرية بدءا من العصور المصرية القديمة، واليونانية والرومانية، مرورًا بالعصور المسيحية والإسلامية وصولًا للعصر الحديث، وتبرز هذه القطع موضوع المتحف، وهو إظهار مفهوم الجمال في مصر.