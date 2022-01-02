حريق في مقر برلمان جنوب أفريقيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اندلع حريق صباح اليوم الأحد بمقر برلمان جنوب أفريقيا في مدينة الكاب، حسب صحافيي وكالة فرانس برس في المكان.

اندلاع حريق في مقر برلمان جنوب إفريقيا في مدينة الكاب#إرم_نيوز #جنوب_أفريقيا pic.twitter.com/hUNqYIIBlM — إرم نيوز (@EremNews) January 2, 2022

وصرح متحدث باسم خدمات الطوارئ في المدينة لوكالة ”فرانس برس“ أن ”السطح اشتعل ومبنى الجمعية الوطنية يحترق أيضا“.

وأضاف أنه ”لم تتم السيطرة على الحريق ولوحظت تشققات في جدران المبنى“.

واندلع الحريق الذي يمتد في طوابق المبنى حوالي الساعة 03,30 بتوقيت غرينتش، وفي وقت مبكر من اليوم الأحد، تشاهد ألسنة اللهب وسحابة كثيفة من الدخان فوق المبنى.

وكانت الكاب شهدت في أبريل/ نيسان الماضي حريقا كبيرا، فقد انتشر حريق على جبل تيبل أو جبل الطاولة المطل على المدينة الساحلية ودمر كنوزا في مكتبة جامعة الكاب المرموقة الواقعة على سفحه.