منوعات

حريق في مقر برلمان جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 02 يناير 2022 7:04 GMT
تاريخ التحديث: 02 يناير 2022 8:10 GMT

حريق في مقر برلمان جنوب أفريقيا

اندلع حريق صباح اليوم الأحد بمقر برلمان جنوب أفريقيا في مدينة الكاب، حسب صحافيي وكالة فرانس برس في المكان. اندلاع حريق في مقر برلمان جنوب إفريقيا في مدينة

+A -A
المصدر: أ ف ب

اندلع حريق صباح اليوم الأحد بمقر برلمان جنوب أفريقيا في مدينة الكاب، حسب صحافيي وكالة فرانس برس في المكان.

وصرح متحدث باسم خدمات الطوارئ في المدينة لوكالة ”فرانس برس“ أن ”السطح اشتعل ومبنى الجمعية الوطنية يحترق أيضا“.

وأضاف أنه ”لم تتم السيطرة على الحريق ولوحظت تشققات في جدران المبنى“.

واندلع الحريق الذي يمتد في طوابق المبنى حوالي الساعة 03,30 بتوقيت غرينتش، وفي وقت مبكر من اليوم الأحد، تشاهد ألسنة اللهب وسحابة كثيفة من الدخان فوق المبنى.

وكانت الكاب شهدت في أبريل/ نيسان الماضي حريقا كبيرا، فقد انتشر حريق على جبل تيبل أو جبل الطاولة المطل على المدينة الساحلية ودمر كنوزا في مكتبة جامعة الكاب المرموقة الواقعة على سفحه.

 

 

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play