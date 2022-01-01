مقتل 6 عراقيين بانفجار لغم "قديم" في البصرة

لقي 6 عراقيين مصرعهم، اليوم السبت، وأصيب 7 آخرون؛ إثر انفجار لغم أرضي في محافظة البصرة، جنوبي البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية قولها، إن ”لغما من مخلفات الحروب انفجر عندما كان عدد من الأشخاص في نزهة قربه؛ ما أدى إلى مقتل ستة منهم، وإصابة سبعة آخرين“.

وأضافت المصادر، أن ”الحادثة وقعت في صحراء الرميلة الشمالية، بمحافظة البصرة، جنوبي البلاد“.

ووصلت قوة أمنية، إلى موقع الحادث، ونقلت المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وجثث القتلى إلى الطب العدلي، فيما فُرضت إجراءات مشددة قرب موقع الحادث، ومُنع المتنزهون الآخرون من الدخول.

ولم يتضح على الفور، فيما إذا كانت تلك المخلفات الحربية، من بقايا الحرب العراقية الإيرانية، أو من مخلفات معسكرات الجيش العراقي السابق.

ولم تعلق وزارة الداخلية العراقية على الحادثة لغاية الآن.

ومن بين الدول الـ10 في العالم التي سجلت أكبر عدد من ضحايا الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في عام 2019، هي العراق وسوريا واليمن، وهذا يرجع في جزء كبير منه إلى الصراعات المستمرة في هذه البلدان.

وتعتبر الألغام والقنابل غير المنفلقة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه السلطات العراقية، خصوصا الألغام المنتشرة في محافظات جنوب البلاد، والتي تعود إلى حرب الثمانينيات بين العراق وإيران.

وبخلاف الحرب مع إيران، تنتشر الألغام ومخلفات الحروب في العراق، منذ غزو الكويت عام 1990، واحتلال قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة للبلاد عام 2003، وسيطرة تنظيم ”داعش“ على مناطق بالعراق بين عامي 2014 و2017.

ووفقا لمرصد الألغام الأرضية (Landmine Monitor)، فإن العراق من أكثر دول العالم تلوثا من حيث مساحة المناطق الملغمة، إضافة إلى التلوث بالذخائر العنقودية ومخلفات حربية أخرى.

وخلال الأشهر الماضية، تخلى سكان زرباطية بمحافظة واسط، عن أراضيهم الزراعية بسبب حقول الألغام التي تطوق القرى، وتراجعت الخدمات البلدية والعمرانية في البلدة الحدودية، مع إيران.

وبحسب بيانات رسمية، تمتد حقول الألغام لمسافة تقدر بـ 1200 كيلو متر من أصل 1370 كيلو مترا تشكل الحدود بين العراق وإيران، وكثيرٌ من المناطق التي تحيطها حقول الألغام هي ذات طبيعة جبلية صخرية غنية بالمعادن والخامات الكلسية.