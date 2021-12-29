السودان.. إغلاق منجم للتعدين التقليدي بعد انهيار خلف 31 قتيلا

أعلنت السلطات السودانية، يوم الأربعاء، إغلاق منجم للتعدين التقليدي بولاية غرب كردفان، بعد مصرع 31 مُعدِّنا انهار عليهم، الأحد الماضي.

وقالت الشركة السودانية للموارد المعدنية في بيان، إن حصيلة القتلى ارتفعت بعد العثور على مزيد من الجثث خلال جهود الإنقاذ، وإن عدد الأشخاص الذين دفنوا لم يتضح بعد.

وأضاف أن ”منجم أم دريساية بوحدة فوجا الإدارية، بولاية غرب كردفان قد تم إغلاقه ومُنع العمل به من قبل حكومة ولاية غرب كردفان ولجنة أمن الولاية لعدم صلاحيته للتعدين“.

وأوضح بيان الشركة السودانية للموارد المعدنية أن ”المنجم أصلا كان مغلقا بواسطة حكومة ولاية غرب كردفان ولجنة أمن الولاية لعدم صلاحيته للتعدين، وكان محروسا بواسطة قـوى أمنية لفترة من الوقت“.

وتابع: ”لكن بعد التأكد من التوقف التام للنشاط التعديني بالمنجم، تم سحب القوى الأمنية، ليعاود المعدنون التسلل من جديد للعمل في المنجم مرة أخرى وبكثافة كبيرة، مستغلين انشغال القوات الأمنية باحتواء تداعيات السيولة الأمنية التي شهدتها ولاية غرب كردفان جراء الصراعات القبلية المتكررة“.

وطالبت الشركة المجتمعات المحلية والجهات المختصة في الولاية بالتنسيق معها لتستأنف نشاطها في قطاع التعدين الذي توقف بفعل المجتمعات المحلية منذ العام 2019، حتى تضطلع بمسؤولياتها في الإشراف والرقابة ومحاصرة الحوادث المتكررة في مناطق الإنتاج.

وأعلنت الشركة عزمها على تطوير التعدين التقليدي وتحويله إلى تعدين منظَّم، مشددة على ضرورة أن يلتزم المعدنون التقليديون بالتوجيهات والقرارات الصادرة من السلطات المختصة حفاظا على أرواحهم.

وطالبت السلطات المختصة بتشديد الرقابة الأمنية على المناجم وحسم حالات التسلل التي تتم من المتفلتين لمحاصرة حالات الانهيار وفقدان الأرواح المتكررة.

ويواجه المعدنون التقليديون في السودان مصاعب خطيرة بسبب الأرض الهشة، التي يجري التنقيب فيها عن المعدن النفيس، كثيرا ما تنتهي بالموت تحت الأنقاض نتيجة انهيار الآبار.

ووفق إحصائيات رسمية فإن عدد الذين يمارسون التعدين التقليدي يصل إلى نحو مليوني شخص، ينتجون 80 % من إنتاج البلاد من الذهب، البالغ حوالي 80 طنا سنويا.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية شديدة ومعدل تضخم سنوي يزيد عن 300 %.

كما يواجه أزمة سياسية بعد انقلاب بادر به قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، وعزل على إثره الحكومة المدنية واعتقل أعضاءها، قبل أن يوقع اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، مكنه من العودة إلى منصبه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتفتقر البلاد للبنى التحتية، كما أنها تكافح للاستفادة من ملايين الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة بعد أن خسرت عائدات النفط إثر انفصال جنوب السودان.