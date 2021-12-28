السعودية.. 5 إصابات في حادث اصطدام شاحنة بمسجد في جدة

أسفر اقتحام مركبة لأحد مساجد مدينة جدة السعودية عن إصابة خمسة مصلين على الأقل.

ووفق ما أوردته صحيفة ”عكاظ“ المحلية في تفاصيل الحادث، فقدَ قائد المركبة السيطرة عليها في أثناء قيادته لها في حي الروابي في جدة.

وإثر ذلك انحرفت المركبة به باتجاه مسجد العمار، تزامنا مع وقت إحدى الصلوات، لتقتحم جدران المسجد وتصيب 5 مصلين على الأقل.

وأكدت الإدارة العامة للمرور مباشرتها الحادث، وتسجيل 5 إصابات، تم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل وضعهم الصحي.

وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة انحراف شاحنة لتتجه مباشرة إلى المسجد، حيث اقتحمت الجدار، كما أظهرت بضع صور المصابين داخل المسجد، وانهيار الجدار.

وتقول تقارير محلية، إن أكثر الحوادث تقع بسبب أخطاء العنصر البشري وخاصة السرعة على الطرق الخارجية بين المدن، واستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، وقطع الإشارة، وقيادة غير المؤهلين للقيادة، واستخدام المركبات لغير ما أُعد لها، مثل التفحيط.

وتضمنت ”رؤية 2030“ أهدافا في مجال السلامة المرورية بجانب أهدافها في خفض نسبة البطالة وتوفير منازل للسعوديين وتنويع الاقتصاد.

وقبل البدء بتلك الخطة الحكومية، كانت وسائل الإعلام المحلية، تزدحم يوميا بأخبار وفيات حوادث المرور التي تشهدها المملكة، لا سيما على الطرق السريعة.

وكان رئيس برنامج التحول الوطني، محمد التويجري، يتحدث في مؤتمر حكومي بمناسبة مرور خمس سنوات على ”رؤية 2030″، وهي خطة تنمية وتطوير عملاقة، عندما قال إن ”عدد الوفيات السنوية انخفض من تسعة آلاف إلى نحو أربعة آلاف وفاة“.

وأوضح التويجري أن عدد وفيات حوادث السير انخفض بنسبة 51 في المئة من خلال تطوير منظومة المرور والسياسات التي أطلقت لخفض عدد الحوادث والوفيات الناجمة عنها.

وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أثار حادث دهس معلمة تحفيظ القرآن الكريم، نسرين النوفل، والذي تسبب بوفاة طفلتيها، وتعرّضها لإصابات خطيرة، تعاطفا واسعا معها ومَطالب بمحاسبة قائد السيارة.

وتعرضت النوفل وطفلتاها جنى ولجين لحادث دهس مروّع في حي النسيم بمدينة الرياض، تردد أن سببه يعود لقائد السيارة الذي كان يقودها بتهور.

وذكرت وسائل إعلام حينذاك، أن مقطع فيديو للحادثة رصدته كاميرات المراقبة، أظهر أن النوفل وابنتيها واثنتين من قريباتها كنَّ يسرن بجوار مركبات متوقفة على الرصيف، وبشكل مفاجئ انحرفت مركبة لتتجه وترتطم بمركبة أخرى متوقفة بجانب الطريق ثم بالمعلمة وابنتيها، وانحرفت بعد ذلك لتصطدم بالأشجار.