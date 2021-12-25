الكويت .. العثور على جثة طافية قرب جسر الشيخ جابر

عثرت دوريات خفر السواحل والإنقاذ البحري في الكويت، اليوم السبت، على جثة طافية قرب جسر الشيخ جابر، من المرجح أنها للشاب الذي أقدم يوم الجمعة، على إلقاء نفسه من أعلى الجسر.

وقالت صحيفة الرأي الكويتية ”إنه سيتم مطابقة البصمات والآثار للتأكد إن كانت الجثة تعود للشاب ذاته أم لا“.

وأوضحت الصحيفة المحلية، أن الشاب الذي أقدم على إلقاء نفسه من أعلى الجسر من فئة غير محددي الجنسية المعروفين بـ ”البدون“، وهو من مواليد 1994.

وكانت الجهات الأمنية قد أحبطت يوم الجمعة محاولة انتحار شاب آخر كان برفقة الشاب الذي ألقى بنفسه من أعلى الجسر، عقب تلقي بلاغ من قائد دورية ثابتة على الجسر يفيد بوجود شخصين يحاولان القفز من أعلى الجسر.

وأثارت حادثة الانتحار هذه تفاعلاً واسعاً من قبل نواب في مجلس الأمة وأكاديميين ونشطاء أفادوا بأن انتحار أبناء هذه الفئة بين الحين والآخر سببه ”التضييق عليهم وحرمانهم من حقوقهم، وتعقيد قضيتهم من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع (البدون) ورئيسه التنفيذي صالح الفضالة“.

وتُعتبر قضية ”البدون“ من القضايا الشائكة منذ عقود في البلد الخليجي الملقب ”ببلد الإنسانية“، وتقدَر أعدادهم بأقل من 100 ألف شخص بحسب التقارير الرسمية، إلا أنهم يقولون ”إنهم أكثر من ذلك بكثير ويُصرون على أنهم كويتيو الأصل“.

وتكررت حوادث الانتحار بين أبناء ”البدون“ في السنوات الأخيرة، في ظاهرة لفتت أنظار الكويتيين، الذين طالبوا السلطات المعنية بضرورة التدخل وحل القضية الشائكة، تجنباً لحوادث انتحار أخرى.

وأنشئ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع ”البدون“ بمرسوم أميري سنة 2010 لمدة 5 سنوات، ثم تم تمديده سنة 2015 بمرسوم آخر لمدة سنتين، تبعه عام 2017 مرسوم آخر لتمديده 3 سنوات، تبعه مرسوم آخر في تشرين الثاني نوفمبر2020 بالتمديد عاما واحدا، ليصدر مرسوم آخر في آب أغسطس الماضي بتمديد عمله لمدة عامين آخرين.

وسبق أن شهد جسر جابر الذي تم تدشينه في أيار مايو 2019، حوادث انتحار، حيث رمى مقيم مصري في تشرين الأول أكتوبر الماضي نفسه من أعلى الجسر محاولاً الانتحار وإنهاء حياته.

وقبل ذلك بشهر انتشلت الجهات الأمنية جثة شابة في العشرينيات من عمرها وتعمل بوزارة التربية ألقت بنفسها من أعلى الجسر.

وسجل البلد الخليجي الذي يقطنه 4 ملايين و800 ألف نسمة، 70 بالمئة منهم وافدون، 120 حالة انتحار منذ مطلع العام الجاري وحتى شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، أي بمعدل 12 حالة انتحار شهرياً، وفق إحصائيات رسمية.