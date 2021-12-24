احتراق سفينة شحن إيرانية في ميناء جنوب البلاد

قالت وكالة ”إيرنا“ الرسمية الإيرانية اليوم الجمعة، إن سفينة شحن تعرضت للحريق في ميناء ”دير“ التابع لمحافظة بوشهر جنوب البلاد المطلة على الخليج العربي.

وقال حاكم مدينة دير، يونس بار برز، للوكالة الإيرانية، إن ”النيران اشتعلت في وقت متأخر من الليلة الماضية في سفينة شحن في ميناء دير في محافظة بوشهر“، مضيفاً: ”لم يصب الطاقم بأذى ولكن تضررت الحمولة والسفينة بشدة“.

وأوضح يونس بار برز أن ”السفينة كانت تحمل شحنة قادمة من دولة الإمارات وكانت متوجهة إلى ميناء الخميني في محافظة خوزستان جنوب إيران“.

وأوضح المسؤول الإيراني بأنه ”على بعد ميلين ونصف من شاطئ ميناء دير اشتعلت النيران في سفينة الشحن، وبسبب الظروف الجوية والبحرية غير المواتية تمت فجر اليوم الجمعة السيطرة على الحريق“.

ولفت إلى أنه ”تم إنقاذ 5 من أطقم السفينة في نفس وقت وقوع الحادث بمساعدة زورق محلي وتم تسليمهم إلى قارب النجاة لذلك لم يصب أحد في هذا الحادث“.

وبشأن أسباب الحادث الذي أحدث أضراراً كبيرة في سفينة الشحن، قال: ”سبب الحادث غير واضح وعلى الخبراء التحقيق“.

وفي سياق متصل، أفادت منصات إيرانية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أن ”سفينة الشحن كانت تحمل سيارات ثقيلة وقد تضررت أغلب الحمولة“.

ويقع ميناء دير على بعد 200 كم جنوب محافظة بوشهر الإيرانية.

ويضم ميناء دير ثلاثة أرصفة رئيسية للمصدرين والموردين للأسماك من وإلى إيران، ويُعرف بأنه أكبر ميناء صيد في إيران.