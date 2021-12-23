انفجار في سوق إيراني يوقع عددا من الضحايا والمصابين

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون بجروح، مساء اليوم الخميس؛ جراء وقوع انفجار تبعه حريق في سوق ”محلاتي“ لبيع الزهور في جنوب شرق العاصمة الإيرانية طهران.

وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء والسلامة في بلدية طهران، جلال ملكي، للصحافة الإيرانية: إن ”شخصين قتلا وأصيب عدد آخر من الأشخاص في الحادث“.

وأضاف جلال ملكي: ”وقع الحادث في عدة متاجر لبيع الزهور، وتضرر عدد من تلك المتاجر نتيجة اشتعال النيران فيها“.

وكشف المسؤول الإيراني، أنه ”في تمام الساعة 14:50، تم الإبلاغ عن حالة انفجار وحريق في سوق الزهور بمنطقة محلاتي، وقد تسببت هذه الحادثة في احتراق عدد من المحال وتدميرها“.

وتابع جلال ملكي: إنه ”تم إخراج شخصين من تحت الأنقاض حتى الآن، وتأكدت وفاتهما، وأصيب عدة أشخاص“، لافتا إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق في الوقت الحالي، لكنهم ما زالوا يبحثون عن أي شخص ليتم إجلاؤه“.

ووصف موقع صحيفة ”همشهري“ الحكومية التابعة لبلدية طهران، الحريق الذي وقع في سوق الزهور بـ“المروع“.

وتشهد مناطق مختلفة في إيران انفجارات وحرائق مماثلة ينتج عدد كبير منها نتيجة غياب الإجراءات الوقائية.

وفي مطلع الشهر الجاري، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجار ضخم جنوب غربي العاصمة طهران في منطقة ساحة شهاباد، مشيرة إلى انفجار في أنبوب للغاز.

وقال جلال ملكي في حينه، إن ”سبب الحريق هو تسرب للغاز من الأنبوب بسبب حفريات في المنطقة“، مبينا أن الحادث وقع في منطقة صحراوية دون وقوع إصابات.

والثلاثاء الماضي، انفجر صهريج يحمل مكثفات الغاز على طريق سعادت شهر – مرودشت بمحافظة فارس جنوب إيران، وأسفر الحادث عن مقتل سائق الصهريج على الفور.

وفي 9 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وقع انفجار في أحد خطوط أنابيب مكثفات الغاز في مصفاة باريسان بمدينة مهر التابعة لمحافظة فارس جنوب إيران.

وتعد مصفاة باريسان ثاني أكبر منتج للغاز في إيران بعد مصفاة بارس الجنوبي، حيث تأسست في عهد الرئيس الإيراني الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي، بمدينة ”مهر“ التي تقع على بعد 330 كم جنوب شيراز عاصمة محافظة فارس.