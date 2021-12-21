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قتلى وجرحى بانهيار مبنى في شمال إيران
تاريخ النشر: 21 ديسمبر 2021 21:53 GMT
تاريخ التحديث: 21 ديسمبر 2021 22:45 GMT

قتلى وجرحى بانهيار مبنى في شمال إيران

لقي أكثر من شخصين مصرعهما، مساء الثلاثاء، بينما أصيب أكثر من 13 شخصا  بجروح جراء انهيار مبنى سكني في مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال غرب

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المصدر: طهران- إرم نيوز

لقي أكثر من شخصين مصرعهما، مساء الثلاثاء، بينما أصيب أكثر من 13 شخصا  بجروح جراء انهيار مبنى سكني في مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال غرب إيران.

وذكر رئيس منظمة الطوارئ في محافظة أذربيجان الشرقية، فرزاد رحماني، لوكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“، إن ”شخصين توفيا بينما أصيب 13 آخرون بجروح نتيجة انهيار مبنى في مدينة تبريز في وقت متأخر من مساء الثلاثاء“.

وأضاف رحماني أنه: ”تم تسجيل هذه الإحصائية حتى الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، وهناك احتمال لزيادة عدد المتضررين من الحادث“.

من جانبها، نقلت قناة ”إيران انترناشيونال“ المعارضة عن مصادر محلية قولها إن ”المبنى دمر بالكامل جراء انفجار كبسولة غاز“.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، فقد انهار هذا المبنى قرابة الساعة السادسة من مساء الثلاثاء بسبب تسرب الغاز في مبنى من خمسة طوابق في شارع عباسي في مدينة تبريز، الأمر الذي تسبب بإنفجار واشتعال النيران في المبنى.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء ”تابناك“ المحلية، عن محمد باقر هنربر، مدير عام إدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية، قوله إنه ”وفقا لأقارب سكان هذا المبنى، من المحتمل أن ثلاثة أشخاص آخرين مازالوا محاصرين تحت الأنقاض“.

وكشف محمد باقر هنربر عن إخراج 16 شخصا من تحت الأنقاض، من بينهم خمسة في حالة حرجة للغاية“.

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وتشهد المدن الإيرانية بشكل متصاعد حوادث الحرائق وانهيارات المباني الناجمة عن تسرب الغاز أو مشاكل في تمديدات الخطوط الكهربائية وهو ما يعطي مؤشرا على تهالك في البنى التحتية التي تقف الأوضاع الاقتصادية الصعبة دون إجراء الصيانة والتحديث اللازم.

وفي مساء يوم 21 من ديسمبر/كانون الأول من كل عام، يحتفل الإيرانيون بمنازلهم بمناسبة حلول فصل الشتاء وانتهاء فصل الخريف.

ويقول الإيرانيون إن هذه الليلة التي تسمى بالفارسية ”شب يلدا“ وهي كلمة سريانية تعني ”الولادة“ والمقصود هنا ولادة الشمس، إنها أطول وآخر ليلة من فصل الخريف حسب التقويم الشمسي.

وتعتبر هذه الليلة فرصة لتبادل الزيارات بين الأقارب والأصدقاء، وهي ليلة تراثية قومية ذات جذور تعود للحضارة الفارسية القديمة والديانة الزرادشتية.

وفي هذه الليلة يسهر الإيرانيون حتى بزوغ شمس اليوم التالي، وهناك مائدة خاصة للاحتفال بهذه الليلة توضع فيها الشموع والورود والكتب والمكسرات والحلويات والشاي والفاكهة لاسيما الرمان والبطيخ الأحمر.

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