وفاة 4 باكستانيين في حريق بالأردن

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، إن فرق الإطفاء والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت، فجر اليوم الإثنين، مع حريق شب داخل خيمة بمنطقة مثلث يرقا، نتج عنه وفاة أربعة أشخاص، أب وأم وطفليهما، من جنسية آسيوية؛ إثر تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم.

بدورها، عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق، في حين أخلت فرق الإسعاف الوفيات إلى مستشفى السلط الحكومي، وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.

وقال مصدر أمني ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، إن ”المتوفين هم من الجنسية الباكستانية“.

ويعمل آلاف الباكستانيين منذ عشرات السنين في الأردن، خصوصا في الزراعة، ويعيش أغلبهم في خيم أقيمت قرب المزارع التي يعملون فيها.

ولم يعرف بعد مصدر الحريق، ولكن في العادة تؤدي وسائل التدفئة البدائية والرخيصة إلى حصول مثل هذه الحرائق، خصوصا وأن المملكة تتعرض لموجة برد ترافقها أمطار.

وفي سياق تطورات الحالة الجوية، أكدت مديرية الأمن العام أهمية انتهاج السلوك السليم واتباع النصائح والإرشادات الصادرة عنها في ظل الأحوال الجوية المتوقعة.

ودعت المديرية إلى الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، والانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أمانا، وخاصة من يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة؛ مثل الخيام وبيوت الشعر؛ خوفا من مداهمة مياه الأمطار لهم، والابتعاد عن مواقع التجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء أكان سيرا على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.

وشددت المديرية في بيان، اليوم الإثنين، على ضرورة مراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم، والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم وإرشادهم وتقديم المساعدة لهم عند الحاجة، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح.

ونبهت المديرية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية والتوعوية الصادرة عن الجهات المعنية، والتقيد والالتزام بها حفاظا على سلامتهم.

وتتأثر المملكة، اليوم الإثنين، بكتلة هوائية باردة جدا من أصل قطبي، مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جدا وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر شمال ووسط المملكة، يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحيانا، يتوقع أن تمتد إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية.