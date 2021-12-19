الصين.. مقتل أربعة في انهيار جسر بإقليم هوبي وسط البلاد‎‎

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، اليوم الأحد، بأن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، فيما أصيب ثمانية آخرون، أمس السبت؛ بعد انهيار جزء من جسر في مدينة إيتشو بإقليم هوبي وسط الصين.

وذكرت وكالة ”شينخوا“ أن الجسر انهار فوق طريق سريع؛ مما تسبب في سقوط ثلاث شاحنات، بينما تحطمت سيارة في الأسفل، مضيفة أن تحقيقا بدأ في الحادث لمعرفة ملابساته.

وقال مسؤولون في قطاعي النقل والشرطة بالمقاطعة، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 3:36 مساء يوم السبت، بالتوقيت المحلي، عندما انهار جزء من الجسر المنحدر الممتد عبر طريق سريع.

وأظهر تحقيق أولي أن شاحنة ذات حمولة زائدة يبلغ وزنها 198 طنا، انفصلت إلى قطعتين عند سقوطها؛ ما أدى إلى سقوط مركبتين أخريين معها.

وسقطت ثلاث شاحنات كانت على الجسر، وتحطمت سيارة تحت الجسر المنهار الذي كان يحمله عمود واحد؛ ما أدى إلى إغلاق حركة المرور في الاتجاهين على الطريق السريع.

وكان هناك عدد غير معلوم من الأشخاص يعملون على الجسر عندما وقع الحادث، فيما لا تزال التحقيقات جارية للوقوف على سبب الحادث وملابساته.

ووصل حاكم المقاطعة ونائبه إلى موقع الحادث للإشراف على جهود الإنقاذ، بينما يواصل ضباط شرطة المرور ورجال الإطفاء القيام بأعمال الإغاثة الطارئة.

وفي حادثة مروعة مماثلة، حدثت في تموز/ يوليو عام 2020، انهار جسر معلق في مدينة تشونغتشينغ، جنوب غربي الصين، بمن كان عليه.

ونشرت صحيفة ”الشعب“ الصينية حينها مقطع فيديو، يرصد لحظات ”مرعبة“ لانهيار وسقوط الجسر المعلق بمن عليه من المارة بصورة غير متوقعة.

وقالت الصحيفة حينها إن الحادث وقع في مدينة تشونغتشينغ، جنوب غربي البلاد، عندما كان اثنين من المارة يسيرون على رصيف جانبي بأحد الجسور المعلقة، حيث انهار جانب الجسر بهذا الرصيف ليسقط من عليه تحت كومة من الركام.

وتتكرر حوادث البناء والمرور في الصين، ففي شباط/فبراير 2018 قضى ثمانية أشخاص في وسط مدينة فوشان بإقليم غوانغدونغ، عندما تسبب تسرب مياه في موقع بناء محطة قطار أنفاق بانهيار طريق رئيسي.

وتشهد الصين حركة تطور لافتة في البنى التحتية، من جسور وأنفاق وطرق سريعة.