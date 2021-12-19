4 قتلى في تحطم طائرة خفيفة قبالة الساحل الشرقي لأستراليا‎‎

أعلنت السلطات الأسترالية عن تحطم طائرة خفيفة في المياه قبالة الساحل الشرقي لأستراليا صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل رجلين وطفلين إثر اصطدام الطائرة بأشجار المانغروف قبالة ساحل كوينزلاند.

ويجرى تحقيق لمعرفة سبب تحطم الطائرة ذات الأربعة مقاعد بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار ريدكليف، شمال شرق بريزبين، حوالي الساعة 9 صباحا، بعد أن تم انتشال أربع جثث، بما في ذلك جثة الطيار البالغ من العمر 69 عاما، من الطائرة حوالي الساعة 12 ظهرا.

أما باقي الضحايا فهم رجل وطفلان لم يبلغا سن المراهقة، ولم تؤكد الشرطة هويتهم بعد، لكنها لا تعتقد أنهم على صلة بالطيار. وفي حديثه لصحيفة الغارديان البريطانية، قال مفتش شرطة كوينزلاند ”كريج وايت“ ”إن أفراد أسرة الطيار كانوا في مطار ريدكليف وقت وقوع الحادث. يبدو أنه كان يومًا عائليًا إلى حد ما، والأسرة تعيش الآن صدمة عميقة كما هو متوقع“.

وأضاف ”وايت“ أن العائلات علمت بما حدث بمجرد عدم عودة الطائرة وشاهدوا منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال المفتش ”إن هذا حادث مأساوي يأتي في فترة يحضر فيها الناس أنفسهم للاحتفال بأعياد الميلاد، وهذا هو آخر شيء تحتاج أي عائلة أن تمر به في هذا الوقت من العام، أو في أي وقت كان“. ويبدو أن الرحلة كان مخططا لها مسبقاً لإسعاد الأطفال في هذا الوقت من السنة“.

وبحسب الصحيفة، فقد شوهدت الطائرة تطفو رأسا على عقب في أعقاب تحطمها بينما كان غواصو شرطة المياه والطب الشرعي يعملون في مكان الحادث.

وقال رئيس مكتب سلامة النقل الأسترالي، أنجوس ميتشل ”إن ”فريقًا من الخبراء يعمل على تحديد أسباب الحادث. وتشير التقارير الأولية إلى أن الطائرة سقطت بعد وقت قصير من إقلاعها لكن مراقبة الحركة الجوية لم تؤكد بعد تحركاتها بدقة“.

وأضاف ميتشل قائلاً: ”سنحاول بالطبع جمع الأدلة من الطائرة نفسها ومن مصادر أخرى مثل مراقبة الحركة الجوية والشهود الذين ندعوهم للإدلاء بأي معلومة ذات صلة بالحادث من خلال التواصل مع شرطة كوينزلاند“.

وفي وقت سابق يوم الأحد، قالت مفوضة شرطة كوينزلاند، كاتارينا كارول ”إن الشرطة والغواصين يواجهون صعوبات، فالطائرة في مكان يصعب الوصول إليه وإجراء التحقيقات، ولدينا حاليًا شرطة وغواصون يسافرون إلى تلك المنطقة. هذا كل ما يمكنني قوله في هذه المرحلة“.