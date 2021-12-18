باكستان.. 12 قتيلا على الأقل بانفجار ناجم عن تسرب غاز في كراتشي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب آخرون بجروح السبت، بانفجار ناجم عن تسرب غاز في مدينة كراتشي في جنوب باكستان، كما أعلنت الشرطة.

ووقع الانفجار في مبنى يضم مصرفا في حي شير شاه، وأظهرت صور على الشبكات الاجتماعية ومحطات التلفزيون مبنى من طابقين نوافذه وأبوابه محطمة فيما تناثرت وثائق على مساحة واسعة.

كما تضررت سيارات ودراجات نارية كانت متوقفة في الجوار.

وقالت الشرطة الاقليمية لوكالة ”فرانس برس“، إن فريقا من خبراء نزع الألغام ذهب إلى الموقع للتحقق من أسباب الحادث لكن ”يبدو أن تسرب الغاز هو ما سبب الانفجار“.

وفي بيان، أكدت الشرطة مقتل 12 شخصا وإصابة 13 آخرين.

والانفجارات التي تسببها اسطوانات الغاز المعيبة التي تستخدم في الطهو وفي السيارات، شائعة في باكستان.

وتعاني كراتشي التي توفّر 60% من الناتج الاقتصادي الباكستاني، منذ وقت طويل، من بنية تحتية متدهورة وبناء غير قانوني وخدمات بلدية ضعيفة.