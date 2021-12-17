تركيا.. تسمم كحولي يودي بحياة 22 شخصًا ويدخل 16 آخرين بحالة حرجة

أعلن مكتب حاكم إسطنبول في تركيا، اليوم الجمعة، وفاة 22 شخصًا على الأقل ونقل 16 آخرين لتلقي العلاج في المستشفى في حالة حرجة.

وأوضح بيان المكتب أن ذلك جاء بعد تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة في إسطنبول، مضيفًا أنه تم القبض على 4 أشخاص على خلفية الواقعة.

وكثفت السلطات التركية في الفترة الأخيرة حملتها على المشروبات الكحولية المغشوشة قبل الاحتفالات بالعام الجديد، ونفذت العديد من العمليات في جميع أنحاء البلاد تستهدف البائعين والموزعين.

وقال مكتب حاكم إسطنبول في بيان، إن 11 من الذين لقوا حتفهم من الأجانب، وتم نقل 5 آخرين إلى المستشفى. وأضاف أن 46 شخصًا إجمالًا نُقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بالتسمم الكحولي.

وفرض حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الإسلامية، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، ضرائب باهظة على المشروبات الكحولية.

كما قفزت أسعار المشروبات الكحولية في الأسواق، والمطاعم، والحانات، خلال الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع الضرائب، ومعدلات التضخم.

وقال خبراء في الاقتصاد إن الضرائب المفرطة على الخمور ستشجع الناس على استهلاك المنتجات المقلدة أو تحضير المشروبات الخاصة بهم في المنازل، مما قد يتسبب بزيادة النفقات الصحية للدولة، ويؤدي إلى العديد من الوفيات التي يمكن تجنبها.