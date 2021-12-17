مصرع 27 شخصا إثر حريق في أوساكا اليابانية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

لقي 27 شخصا مصرعهم في حريق اندلع، صباح يوم الجمعة، في مبنى بمدينة أوساكا، غرب اليابان، وفقا لما أفادت فرق الإطفاء.

وأظهرت مشاهد بثّتها شبكة التلفزيون العمومية، ”إن إتش كي“ وقنوات تلفزة أخرى، عناصر الإطفاء وهم يحاولون إخماد النيران في المبنى المؤلّف من ثمانية طوابق والواقع في أحد الأحياء التجارية بوسط المدينة.

وإثر إخماد النيران بدا الطابق الرابع من مبنى المكاتب الضيق متفحما، وقد تحطمت نوافذه.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الطابق الرابع يضم عيادة تقدم خدمات للصحة العقلية والرعاية الطبية العامة.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء في أوساكا إن 28 شخصا أصيبوا في الحريق بينهم 27 في حالة توقف قلبي – تنفسي“، المصطلح الطبي المستخدم في اليابان لوصف شخص فارق الحياة، إلا أن وفاته لم يؤكدها بعد طبيب“.

وأضاف المسؤول أن الحريق اندلع في الساعة 10:18 (01:18 ت غ) في الطابق الرابع من المبنى وأخمدته فرق الإطفاء بعد نصف ساعة.

فيما لم يتضح في الحال سبب الكارثة.

وتقع مدينة أوساكا جنوب جزيرة هونشو أكبر الجزر اليابانية وتطل على خليج أوساكا، كما تعتبر ثاني أكبر مدينة سكنية من حيث تعداد السكان في اليابان ويبلغ عدد سكانها حوالي 2,636,257 نسمة.